«أبوظبي التجاري» يتصدّر خليجياً قائمة «فوربس» العالمية لأفضل جهات التوظيف

تصدّرت مجموعة بنك أبوظبي التجاري، قائمة المؤسسات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي، كما حلّت بين الشركات الخمس الأوائل في المنطقة ضمن قائمة «أفضل جهات التوظيف في العالم لعام 2022»، التي أصدرتها مجلة «فوربس»، خلال أكتوبر الجاري، بعد إجراء استطلاع للآراء شمل 800 شركة عالمية في 57 دولة.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن 150 ألف موظف من جميع أنحاء العالم، شاركوا في الاستطلاع، الذي أجرته «فوربس» بالتعاون مع شركة أبحاث السوق «ستاتيستا»، مشيراً إلى أنه تم اختيار الشركات المدرجة في قائمة «فوربس» استناداً إلى تفوقها في مجالات عدة، بما في ذلك الأثر الاقتصادي، وتنمية المواهب، والمساواة بين الجنسين، والمسؤولية المجتمعية.

وضمّت القائمة تسع شركات فقط من منطقة الشرق الأوسط، فيما كان بنك أبوظبي التجاري المؤسسة المصرفية الوحيدة المدرجة في القائمة من دولة الإمارات.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، علاء عريقات: «حريصون دائماً على أن يبقى الاهتمام بموظفينا على رأس أولوياتنا الاستراتيجية، وأن تظل قيمنا الراسخة المتمثلة في النزاهة والاهتمام والطموح والاحترام والانضباط جزءاً من ثقافتنا المؤسسية».