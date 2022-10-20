بيع أغلى فيلا في دبي بقيمة 600 مليون درهم

أفادت «بلومبيرغ» بأن ثاني أغنى رجل في الهند، عزّز إمبراطوريته العقارية في دبي، من خلال شراء فيلا أخرى بجانب الشاطئ في «نخلة جميرا»، محطماً رقمه القياسي السابق لأغلى صفقة عقارية سكنية في المدينة في غضون أشهر.

واشترى موكيش أمباني، فيلا في «نخلة جميرا»، الأسبوع الماضي بنحو 163 مليون دولار (600 مليون درهم) من عائلة رجل الأعمال الكويتي، محمد الشايع.

وفي أغسطس، اشترت شركة الملياردير الهندي، موكيش أمباني، «ريلاينس إندستريز»، فيلا على شاطئ البحر، بقيمة 80 مليون دولار (302 مليون درهم) في دبي، وكانت أكبر صفقة عقارية سكنية في المدينة على الإطلاق.

واشترت الشركة، العقار الواقع في «نخلة جميرا»، في وقت سابق من هذا العام، لابن أمباني الأصغر، أنانت.

وتعتبر هذه الصفقة التاريخية الأعلى على الإطلاق في دبي، من حيث القيمة.

وتمتلك مجموعة الشايع الامتيازات المحلية لعلامات البيع بالتجزئة، بما في ذلك (Starbucks وH&M وVictoria’s Secret). وأمباني هو رئيس مجلس إدارة شركة «ريلاينس إندستريز ليمتد»، أكبر شركة هندية من حيث القيمة السوقية، وتبلغ صافي ثروتها 84 مليار دولار.