بيع أغلى فيلا في دبي بقيمة 600 مليون درهم

نقلت "بلومبيرغ" أن ثاني أغنى رجل في الهند قام بشراء فيلا أخرى في دبي بجانب الشاطئ، محطماً رقمه القياسي السابق لأغلى صفقة عقارية سكنية في المدينة في غضون أشهر، وفقاً لأشخاص مطلعين.

واشترى موكيش أمباني فيلا في نخلة جميرا الأسبوع الماضي بحوالي 163 مليون دولار (600 مليون درهم) من عائلة رجل الأعمال الكويتي محمد الشايع.

وفي أغسطس اشترت شركة الملياردير الهندي موكيش أمباني، «ريلاينس إندستريز»، فيلا على شاطئ البحر بقيمة 80 مليون دولار (294 مليون درهم) في دبي، وكانت أكبر صفقة عقارية سكنية في المدينة على الإطلاق.



واشترت الشركة العقار الواقع في نخلة جميرا في وقت سابق من هذا العام، لابن أمباني الأصغر، أنانت.

وتعتبر هذه الصفقة التاريخية الأعلى على الإطلاق في دبي، من حيث القيمة، بعد أن تخطت صفقة تمت في الشهر الماضي بقيمة 302 مليون درهم والتي اعتبرت الأعلى في ذلك الوقت.