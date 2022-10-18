الاتحاد للطيران وأرماني/ كاسا يطلقان أول شراكة للمنتجات الفاخرة في العالم

أعلنت الاتحاد للطيران بالشراكة مع أرماني/كاسا، اليوم، عن تعاون جديد لتقديم تجربة سفر لا تضاهى على الدرجات الممتازة، مرتقية بمعايير الرفاهية في قطاع الطيران نحو آفاق جديدة.

وستثمر الشراكة، المقرر إطلاقها في شهر ديسمبر المقبل من العام الجاري 2022، عن رؤية جديدة لما تقدّمه الاتحاد لضيوف الدرجات الممتازة، صممت حصريًا بالتعاون مع المصمم الشهير جورجيو أرماني.

وتُقدّم الاتحاد وأرماني/كاسا تشكيلة "الثربا" الجديدة المستلهمة من النجوم والكواكب. لتمنح الضيوف أكثر من مجرد تجربة سفر لدرجة الأعمال الفاخرة. من هنا جاءت فكرة ابتكار النماذج الهندسية الفريدة التي صممت منها المجموعة الجديدة.

وتضم المجموعة أواني مائدة جديدة من السيراميك والزجاج وأدوات طعام وتقديم للطعام، بالإضافة إلى أفضل أنواع الأقمشة والمنسوجات لتجربة رفاهية متكاملة على متن الطائرة.

وفي هذا الخصوص، تحدّث الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران توني دوغلاس، قائلاً: "نكشف اليوم عن تجربة فاخرة وجديدة بالكامل للسفر مع الاتحاد للطيران، تجسّد التراث الإماراتي الأصيل وتصوغها رؤية واضحة للمستقبل. ولا شك أن أرماني، العلامة الإيطالية المعروفة عالميًا برقيها وأناقتها هي الشريك المثالي لابتكار مثل هذه الخدمة الرفيعة المصممة حسب الطلب لضيوفنا الكرام."

إعادة تعريف سفر درجة الأعمال

تمتاز خدمة تناول الطعام الجديدة بالظلال المرسومة بدقة واللمسات المعاصرة الرفيعة، والتنوّع في المواد المستخدمة مع نماذج هندسية نقشت بعناية. ويأتي استخدام الأقمشة والمنسوجات المتعددة ليعكس التنوّع الثقافي في الإمارات العربية المتحدة. كما جاء انتقاء الألوان ليبرز المحيط الهادئ الذي يميّز أبوظبي، حيث استوحي الأخضر الداكن من أشجار النخيل في المنطقة، واختير الزمرد الأزرق ليتماهى مع جمال غابات القرم ويجسد الصخر الداكن الحداثة التي تميز خط الأفق البديع بالتقائه مع العمارة العصرية لأبوظبي.

وأضفيت إلى أدوات المائدة التي حملت توقيع العلامة الشهيرة مقابض بلمسات هندسية أنيقة منحتها الفرادة التي تميّز تجربة أرماني/كاسا عن غيرها بشكل لا يترك مجالاً للشك.

كما صممت المجموعة الجديدة لتتماشى مع التزام الشركة تجاه الاستدامة، حيث صنعت من مواد متينة، عالية الجودة وبتصاميم مبتكرة مع وزن أقل بنسبة تصل إلى 10 بالمئة الأمر الذي يحد من حرق البترول ويساعد على خفض الانبعاثات الكربونية.

واختيرت المنسوجات الفاخرة لتقدّم واحدة من أشهر علامات أسلوب الحياة الباذخ في العالم، حيث صممت من أفخم المواد لتمنح شعورًا عاليًا بالراحة. تصاميم حملت توقيع أرماني/كاسا من الوسادة حتى اللحاف لتعزز من تجربة السفر المرفهة في درجة الأعمال. ويحظى ضيوف الرحلات البعيدة براحة النوم فوق مفرش "ميموري فوم" ليحفظ شكل الجسم ويمنح مزيدًا من الراحة والاسترخاء فوق مقعد درجة الأعمال القابل للبسط بشكل كامل.