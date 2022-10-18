"كرايون دايتا": مليار دولار حجم سوق خدمات التخصيص في الإمارات

أكد "سوريش شنكر"، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة "كرايون دايتا" المتخصصة في البيانات الكبرى والذكاء الاصطناعي، والتي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، أن الشركة تتطلع لتوسيع نطاق أعمالها في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر الاستفادة من توجه الدولة الطموح نحو الميتافيرس وما يترتب عليه من تعزيز توظيف البيانات باعتبارها عنصراً رئيسياً لنمو الأعمال في المستقبل القريب.

وقال شنكر، على هامش مؤتمر صحفي للإعلان عن خطط الشركة التوسعية في الدولة، إن "دبي تعتبر بمثابة مقر إقليمي بالنسبة لنا لخدمة عملائنا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي كالبحرين والسعودية وكذلك في الشرق الأوسط وأفريقيا. نحن نؤمن بأن السوق الإماراتي تعافى كلياً من جائحة كوفيد 19، ما يدفعنا إلى العمل على مضاعفة حجم فريق عملنا الحالي في دبي، والاستفادة من تنامي سوق خدمات التخصيص القائمة على الذكاء الاصطناعي في الدولة والبالغة قيمتها مليار دولار".

وأضاف: "تتمتع منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بإمكانات هائلة، فيما تعد دبي الوجهة المثالية لخدمة أسواق تلك المنطقة التي يزيد عدد سكانها عن مليار و60 مليون نسمة. كما أن بيئة العمل المواتية والسمعة العالمية التي تشتهر بها دبي يجعل من السهل علينا استقطاب المواهب من شتى أنحاء العالم لينضموا إلى فريق عملنا".

وأشار إلى أن "جهود دولة الإمارات البارزة لتكريس حضورها في العالم الافتراضي "الميتافيرس" من شأنه أن يرتقي بأهمية البيانات ويعزز توظيفها من قبل الشركات من أجل تقديم خدمات مخصصة لتحسين تجارب العملاء"، موضحاً أن "كرايون دايتا" حرصت على ترسيخ مكانتها في دبي كمقر إقليمي لها لعدة أسباب، أبرزها سهولة استقطاب أصحاب الكفاءات والمواهب من مختلف أنحاء العالم إلى الإمارة وتلبية متطلبات العديد من الأسواق الإقليمية الأخرى، فضلاً عن تواجد عدد كبير من الشركات الإقليمية والعالمية متعددة الجنسيات، مما يتيح لنا توسيع محفظتنا لتشمل شركات كبرى من المنطقة والعالم، إلى جانب الحضور البارز لشركات رأس المال المخاطر وشركات الأسهم الخاصة التي يمكنها أن تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز نمونا وتمويل توسعاتنا".

وتمكّن منصة "كرايون دايتا" الرئيسية maya.ai الشركات من توفير قدر أكبر من خدمات التخصيص لعملائها. إذ تعتمد "كرايون دايتا" طريقة لا مركزية في معالجة البيانات حيث تعمل على فصل منتجي البيانات عن خوادم ووسطاء البيانات، التي بدورها يتم فصلها عن المستهلكين. وعبر هذه العملية المجزأة والمتميزة للغاية، يمكن للشركة زيادة أوجه الكفاءة من خلال نسيج بيانات يمكن التلاعب به بأي طريقة تشاء من دون كثير من الاحتكاك. وتتميز بنية تقنية الشركة بأنها سحابية، مما يعني أنها تدعم كافة أنواع البيانات مع ضمان اتساق البيانات عند أي عملية تحويل لها.

وتقدم "كرايتون دايتا" لعملائها أيضاً بيانات خارجية ليتمكنوا من استخلاص رؤى معمقة إضافية، حيث تُضاف هذه البيانات الخارجية إلى بحيرة البيانات الضخمة، التي يمكن استقاء أفكار منها تتيح فهم العلاقة بين المتغيرات المختلفة عبر أبعاد متعددة من عمليات التحليل والنمذجة.