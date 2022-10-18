«القابضة» تعتزم إنشاء مركز عالمي لصيانة الطائرات بـ 9.4 مليارات درهم

قدمت «القابضة» (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، عرضاً إلى شركة طيران أبوظبي يتضمن دمج حصص «القابضة»، البالغة نسبتها 100% في شركات آمرك والاتحاد للطيران الهندسية، إضافة إلى حصتها البالغة 50% من رأس مال شركة غلوبال إيروسبيس لوجيستكس «جال»، وذلك لإنشاء مركز عالمي في قطاع صيانة وإصلاح الطائرات، ذي تنافسية عالية تمكنه من الوصول إلى الأسواق العالمية وبناء علاقات تجارية مع كبار مصنعي الطائرات في العالم.

وفي حال إتمام الصفقة، فمن المتوقع أن يتم إنشاء شركة تتمتع بقدرة تنافسية على مستوى العالم، مقرها أبوظبي، تسهم في تعزيز مكانة أبوظبي إقليمياً وعالمياً في مجال الطيران والخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد والقدرات الهندسية المتقدمة وتعزز من التوجه الحكومي نحو تنويع مصادر الدخل فضلاً عن تحقيق عوائد مالية مستدامة.

وسيبلغ إجمالي أصول المجموعة الموحدة نحو 9.4 مليارات درهم (نحو 2.6 مليار دولار)، حيث ستتضمن مجموعة واسعة من الطائرات ومراكز صيانة الطائرات وحظائر الطائرات.

وعند إتمام الصفقة ستصدر شركة طيران أبوظبي سندات قابلة للتحويل لأسهم لصالح «القابضة»، بعدد إجمالي 652 مليون سهم عادي في رأس المال، حيث تم تحديد سعر السهم الواحد عند 6.14 دراهم، الأمر الذي سيمنح «القابضة» ما نسبته 59% من إجمالي رأس المال المصدر لشركة أبوظبي للطيران، فيما تم تقدير حقوق الملكية لـ«طيران أبوظبي» بما يعادل 2.7 مليار درهم.