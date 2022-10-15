غرفة تجارة دبي: 10.7% نمواً في المعاملات الذكية خلال 9 أشهر

كشفت غرفة تجارة دبي، عن تحقيقها نمواً بنسبة 10.7% في المعاملات الذكية التي تم إجراؤها خلال الأشهر التسعة الأولى من الجاري، حيث بلغ عدد المعاملات 573 ألفاً و880 معاملة، مقارنة بـ518 ألفاً و592 معاملة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت الغرفة في تصريحات صحافية على هامش معرض «جيتكس غلوبال»، أن هذا النمو يُعد مؤشراً على أن التحوّل الرقمي بات الرقم الصعب في معادلة تميز الخدمات التي توفرها الغرفة لمتعامليها.

وقال مدير تنفيذي الخدمات التجارية والرقمية في غرفة تجارة دبي، سيف علي حتاوي، إن البنية التحتية الرقمية للغرفة تعتبر من الأكثر تطوراً في مجالها، خصوصاً أن الغرفة باتت غرفة ذكية 100% على مستوى خدماتها الأساسية.

وكانت الغرفة، استعرضت خلال فعاليات المعرض الذي اختتم فعالياته أمس، عدداً من مشروعاتها المبتكرة الرقمية التي تعمل على تطويرها خلال الفترة الحالية، خصوصاً المتعلقة بعالم «ميتافيرس».

وشهد جناح الغرفة خلال المعرض إقبالاً واسعاً من قبل الزوّار، الذين اطلعوا على الخدمات الذكية التي توفرها الغرفة لعملائها والتي يتخطى عددها الـ50 خدمة متنوّعة، أبرزها العضوية وشهادات المنشأ وغيرها من الخدمات النوعية التي تفيد تجار الإمارة وممثلي القطاع الخاص بدبي.