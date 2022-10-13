«دبي الرقمية» تُطلق دليلاً إرشادياً حول «البيانات الاصطناعية»

أطلقت «دبي الرقمية»، إطار عمل تطبيقياً حول استخدام البيانات الاصطناعية، بهدف مساعدة المؤسسات على اعتماد تقنية الذكاء الاصطناعي لتطوير الحلول والخدمات المختلفة، من خلال استخدام تلك البيانات في عمليات التحليل وتعليم الآلة بدلاً من البيانات الحقيقية التي قد تنطوي على انتهاك للخصوصية.

وفي عصر البيانات الضخمة، أصبحت البيانات الرقمية أساساً لا غنى عنه لاتخاذ القرارات الصحيحة وتطوير الخدمات والحلول الحكومية والمجتمعية. ومع تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وما انبثق عنها من التعلّم العميق وتعلّم الآلة، وبالتوازي مع التطورات الهائلة في الجيل الخامس للاتصالات، أصبحت الوصفة جاهزة لقطف ثمار الثورة الصناعية الرابعة بما تحمله من آفاق تتجاوز الخيال في مجالات الخدمات الحكومية وميادين الصحة والنقل، وغيرها.

ومن خلال هيئة دبي الرقمية ومؤسسة بيانات دبي المنضوية تحتها، اختارت دبي أن تقود واحدة من التجارب الرائدة عالمياً في تحقيق هذه القفزة التي تمكنها من الدخول بسلاسة في عصر البيانات الرقمية والذكاء الاصطناعي.

وأطلقت مؤسسة بيانات دبي، بالتعاون مع خبراء عالميين، دراسة بحثية علمية لإيجاد حلول عملية تضمن الاستفادة القصوى من البيانات الضخمة في سياق تعليم الآلة والذكاء الاصطناعي، مع ضمان الالتزام بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وقوانين الحفاظ على سرية وخصوصية الأفراد.

وتمخضت تلك الدراسة عن إصدار ورقة بيضاء تمثل دليلاً عملياً يتضمن شرحاً مفصلاً حول البيانات الاصطناعية، باعتبارها حلاً مبتكراً يعزز الحياة الرقمية ويسمح بالاستفادة القصوى من آفاق الذكاء الاصطناعي. وتحتوي هذه الورقة البحثية، التي تحمل عنوان «إطلاق قوة البيانات من خلال البيانات الاصطناعية الخاصة»، على معلومات وإرشادات مهمة لقادة البيانات في دبي بما يمكّنهم من فهم آفاق طبيعة البيانات الاصطناعية الخاصة، ومعرفة كيفية استخدامها وتحويل البيانات إلى قيمة تنعكس على مسيرة التحول الرقمي في دبي.

وقال مدير عام هيئة دبي الرقمية، حمد عبيد المنصوري: «ينبع اهتمامنا بالبيانات الرقمية من إدراكنا لأهميتها في هذه المرحلة التي تقوم على توظيف التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في كل مناحي الحياة. وتشكل جهودنا في التعامل مع البيانات الرقمية مساراً مهماً ضمن رحلتنا لترسيخ أسس الحياة الرقمية الشاملة والمتكاملة، والمدعومة بحلول ذكية قائمة على تحليل المعطيات الرقمية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز مكانة دبي مدينة تلهم العالم في سعيها لصنع مستقبل زاهر لأبنائها وللمقيمين على أرضها».