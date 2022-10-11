«أدنوك للحفر» تحصل على عقد بـ 5.62 مليارات درهم

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أمس، عن ترسية عقد بقيمة 5.62 مليارات درهم على «أدنوك للحفر»، مشيرة إلى أن هذا العقد، يدعم توسعة عمليات «أدنوك» في المناطق البحرية وتحقيق هدف زيادة السعة الإنتاجية لتلبية الطلب العالمي المتزايد على مصادر الطاقة الموثوقة والمنخفضة الانبعاثات.

وأوضحت الشركة في بيان، أن نطاق العقد الذي أرسته شركة «أدنوك البحرية»، والبالغة مدته عامين، يشمل توفير 12 حفارة ذاتية الرفع وحفارتي جزر، إضافة إلى خدمات الحفر المتكاملة ذات الصلة.

وفيما تواصل «أدنوك البحرية» وشركاؤها الاستراتيجيون الدوليون العمل على زيادة القيمة من موارد النفط والغاز البحرية في أبوظبي، يهدف هذا العقد إلى الاستفادة من قدرات «أدنوك للحفر» في تقديم خدمات حفر متكاملة ومكانتها بوصفها أكبر شركة حفر في المنطقة من حيث عدد قطع أسطول حفاراتها، لتعزيز القيمة ورفع الكفاءة مع الحد من التأثيرات البيئية المصاحبة لعمليات الحفر.

وستتم إعادة توجيه أكثر من 80% من قيمة العقد إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة، ما يدعم النمو والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات.

وقال الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»، ياسر سعيد المزروعي، إنه «من خلال هذا العقد، ستواصل (أدنوك البحرية) الاستفادة من موارد الطاقة البحرية في أبوظبي بطريقة مسؤولة ودعم جهود (أدنوك) الرامية لزيادة السعة الإنتاجية من النفط لتلبية الطلب العالمي المتزايد على موارد طاقة منخفضة الانبعاثات».

ويدعم العقد الجديد جهود «أدنوك» الرامية لتحقيق هدف زيادة السعة الإنتاجية من النفط الخام إلى خمسة ملايين برميل يومياً بحلول العام 2030 وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات.

• إعادة توجيه 80% من القيمة الإجمالية للعقد إلى الاقتصاد المحلي.