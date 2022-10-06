«دبي نكست» تمكّن 17 مشروعاً ناشئاً من جمع التمويل

كشفت «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، عن أن منصة «دبي نكست» مكّنت خلال عامها الأول نحو 17 مشروعاً لرواد أعمال ناشئين من جمع التمويل المطلوب لتأسيس مشروعاتهم في قطاعات متنوعة.

وتضم «دبي نكست» - التي تعد أول منصة تمويل جماعي حكومية للشركات الناشئة في دبي - 82 حملة تمويل جماعي حالياً من 2044 طلب تسجيل، وأكثر من 750 داعماً مجتمعياً من بينهم شركات، ومستثمرون.

وأكد رواد أعمال، أن «دبي نكست»، ساعدت على إطلاق العديد من الأفكار والمشروعات الناشئة لروّاد الأعمال بنجاح، بسبب إتاحة فرصة لجمع التمويل المطلوب لتأسيس أعمالهم عبر العديد من القطاعات في الإمارة.

وأكد رواد الأعمال أن المنصة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في مايو 2021، وتديرها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كانت بمثابة النافذة الإبداعية التي حوّلت أفكارهم إلى واقع، وأتاحت لهم دخول عالم ريادة الأعمال.

وقال مؤسس شركة برنزو، عبدالله عباسي، إن وجود منصة «دبي نكست» ساعد في تحقيق العديد من أهدافه، فإلى جانب الدور المهم في تمكينه من جمع التمويل اللازم لبدء مشروعه، أسهمت المنصة كذلك في دعم استراتيجية التسويق لشركته.

من جهته، قال مؤسس شركة «سولاريس سوليوشنز»، غيث البستنلي، إن المنصة نافذة أتاحت له إمكانية عرض فكرة مشروعه على العائلة والمستثمرين وغيرهم.

بدوره، قال الخبير التقني أحمد الزرعوني: «استطعنا عبر استراتيجية التمويل الجماعي التي تنتهجها منصة (دبي نكست) أن نطبع كتاب (التفكير التقني) بنسخته الإنجليزية»، مضيفاً: «أعتقد أنّ هذه المرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي يتمّ من خلالها طباعة كتاب بهذا الأسلوب من التمويل».