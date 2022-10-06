الإمارات عضواً بمجلس منظمة الطيران المدني الدولي للمرة السادسة

حققت دولة الإمارات، متمثلة في الهيئة العامة للطيران المدني، فوزاً مستحقاً بإعادة انتخابها لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي للمرة السادسة على التوالي، في التصويت الذي تم خلال اجتماعات الدورة الـ41 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، التي تعقد خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى السابع من أكتوبر الجاري، في مونتريال بكندا، حيث تم الإعلان عن النتائج أمس.

وأثمرت جهود دولة الإمارات في قطاع الطيران المدني الدولي، بالتأكيد مجدداً على الدور الرائد والمكانة المرموقة التي تتمتع بها الدولة على المستوى الدولي، حيث حصلت على 161 صوتاً في الانتخابات، من أصل 175 ممن لديهم حق التصويت، وحضر وزير الاقتصاد رئيس مجلس ادارة الهيئة، عبدالله بن طوق المري، ومدير عام الهيئة، سيف محمد السويدي، وعدد من رؤساء ومدراء العموم والعاملين في الدول الأعضاء في منظمة «إيكاو»، والبالغ عددهم 193 دولة. ونوّه السويدي إلى أن هذا النجاح جاء ثمرة لجهود الدولة المستمرة على مدى السنوات الماضية، في دعم استراتيجية منظمة الطيران المدني الدولي والدول الأعضاء فيها في مختلف المجالات، ولعب دوراً مؤثراً في قرارات واستراتيجيات المنظمة، ورسم مستقبل القطاع، من خلال إكمال مسيرة العمل في مختلف الفرق والمجالات، بالتعاون مع كل الشركاء الاستراتيجيين والدول الأعضاء في المنظمة. ويشكل إسهام قطاع الطيران ما نسبته 15% في الناتج الإجمالي المحلي، ويتوقع له النمو بشكل مضطرد في السنوات المقبلة.

كما تشكل الرحلات الدولية المنطلقة من دولة الإمارات ما يقارب 40% من مجموع الرحلات الدولية من العالم العربي.