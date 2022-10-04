«ملتيبلاي» تستحوذ على 80% من «إنترناشونال إنيرجي القابضة»

أعلنت مجموعة «ملتيبلاي»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن الاستحواذ على حصة 80% في شركة «إنترناشونال إنيرجي القابضة». وكانت «إنترناشونال إنيرجي»، استحوذت أخيرا على حصة 50% في «كاليون إنرجي» التركية، الرائدة في سوق الطاقة النظيفة والمتجددة بتركيا.

وأفادت «ملتيبلاي» في بيان اليوم، بأنها تهدف من خلال الاستحواذ الجديد إلى مواصلة توسيع استثماراتها تحت مظلة «إنترناشونال إنيرجي القابضة» في قطاع خدمات المرافق والطاقة على الصعيد العالمي.

وتشمل أصول «كاليون إنرجي» مشروع محطة الطاقة الكهروضوئية بسعة مركبة تبلغ 1347.734 ميغاواط / 1000 ميغاواط كهربائية في منطقة كارابينار بقونية التركية.

وعند اكتمال المشروع في عام 2023، سيلبي هذا المشروع وحده احتياجات الطاقة الكهربائية السنوية لما يقرب من مليوني شخص.

كما تمتلك الشركة مشروع لتوليد الطاقة بالرياح بقدرة واحد غيغاواط في أنقرة طورته YEKA، وكذلك مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاواط في Niğde، وآخر بقدرة 50 ميغاواط في غازي عنتاب، ومشروعات طاقة متجددة أخرى في مدن مختلفة من تركيا.

وقالت الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة «ملتيبلاي»، سامية بوعزة، إن «استثمارنا في (إنترناشونال إنيرجي القابضة) يعكس استراتيجيتنا في تطوير أعمال المرافق، والتي أسهمت في أدائنا المالي من خلال توليد الدخل الثابت وسط الأوضاع الاقتصادية الحالية».

