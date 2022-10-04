أبوظبي التجاري يدرس عرضا لبيع شركته العقارية

أفصح بنك أبوظبي التجاري اليوم الثلاثاء عن نيته دراسة عرض لبيع شركة أبوظبي التجاري للعقارات وأنه يجري مفاوضات حاليا بهذا الشأن .

وبين البنك في افصاح له على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية " أنه تماشيا مع استراتيجية البنك الهادمة إلى التركيز على أعماله المصرفية الرئيسية يود أن يفصح أنه يقوم بتقييم العرض حاليا وقد تسفر المفاوضات عن إتمام عملية البيع وقد لا تنتج عنها أي صفقة فعلية ." مؤكدا " أنه سيقوم باطلاع السوق على أخر المستجدات في حال حدوث أية تطورات جوهرية.

أوضح أن شركة أبوظبي التجاري للعقارات هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لبنك أبوظبي التجاري، وتتولى الإدارة والإشراف على محفظة تضم أكثر من 2000 بناية وتمثل أكثر من 57 ألف وحدة سكنية وتجارية في الإمارات.