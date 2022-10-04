«دبي المالي» يُخطط لاعتماد منهجية جديدة لمؤشراته خلال الربع الأخير من 2022

أعلن سوق دبي المالي، أمس، اعتزامه اعتماد منهجية جديدة لمؤشراته خلال الربع الأخير من عام 2022، على أن تتولى شركة «إس آند بي داو جونز إنديسيز» مهمة «وكيل احتساب المؤشر».

وستتضمن المنهجية الجديدة مختلف مؤشرات السوق بما في ذلك: المؤشر العام لسوق دبي المالي ومؤشر الشريعة والمؤشرات القطاعية، الأمر الذي سيوفر للمُتعاملين مؤشرات عالمية المستوى يسهُل تداولها والاستثمار وفقاً لها.

ويعكس هذا التطور الجوهري التزام سوق دبي المالي الراسخ بتلبية الطلب المتزايد من كل فئات المستثمرين إزاء الفرص الاستثمارية التي يوفرها، وذلك من خلال التطوير المستمر لخدماته وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتتمثل أبرز التعديلات والإضافات المُرتقبة لمنهجية إعداد المؤشرات في النزول بالحد الأقصى لوزن أي شركة مدرجة ضمن عينة المؤشر إلى 10% فقط بدلاً من 20%، بما يُسهم في الحد من تأثير عدد قليل من الشركات على المؤشر، واحتساب المؤشر على أساس القيمة السوقية للأسهم الفعلية المتاحة للتداول الحُر، وإعادة موازنة المؤشر بصورة ربع سنوية، بدلاً من المراجعة نصف السنوية، وذلك من خلال لجنة مُختصة مستقلة تتولى الإشراف على منهجية المؤشر والتعديلات المستقبلية.

وتشمل عملية تطوير المؤشر أيضاً اعتماد قطاعات السوق وفقاً لمعيار التصنيف العالمي للقطاعات «GICS» الذي تتبعه المؤسسات الاستثمارية العالمية، وعليه ستكون قطاعات سوق دبي المالي السبعة على النحو التالي: الخدمات المالية، والصناعة، والعقارات، والمرافق العامة، وخدمات الاتصالات، والمواد الأساسية، والسلع الاستهلاكية.

ودعا سوق دبي المالي المتعاملين كافة إلى إبداء الرأي بشأن المنهجية الجديدة لمؤشراته، وذلك من خلال الاطلاع على ملامحها الرئيسة عبر موقعه الإلكتروني خلال فترة التشاور التي تنتهي في 17 أكتوبر 2022، تمهيداً لاعتماد تلك المنهجية في صيغتها النهائية وإطلاق المؤشرات وفقاً لذلك خلال الربع الأخير من عام 2022.

وقال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، حامد علي: «تعكس هذه الخطوة التطويرية لمنهجية وتصنيفات مؤشرات السوق بما يواكب أفضل الممارسات العالمية؛ التزامنا بمواصلة تطوير خدماتنا في إطار الخطة الاستراتيجية لتطوير الأسواق المالية في دبي. ويسعدنا اختيار شركة (إس & بي داو جونز إنديسيز)، شركة المؤشرات الرائدة عالمياً، للقيام بدور وكيل احتساب المؤشر، بما يوفر لقاعدتنا المتنامية من المتعاملين المحليين والعالميين مؤشرات شفافة وموثوقة وداعمة للأنشطة الاستثمارية في سوق دبي المالي».

وستُقدم شركة «إس & بي داو جونز إنديسيز»، بصفتها وكيل احتساب المؤشر، بصورة منتظمة الدعم الفني لعملية المراجعة المرحلية لاحتساب المؤشر العام والمؤشرات القطاعية ومؤشر الشريعة بناءً على قواعد المؤشر.

ويُسهم الاتفاق بين سوق دبي المالي و«إس & بي داو جونز إنديسيز» أيضاً في تهيئة المجال لإطلاق المزيد من المنتجات ذات الصلة بالمؤشرات مُستقبلاً.

39.2 ألف حساب جديد للمستثمرين

أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 39 ألفاً و245 حساباً جديداً للمستثمرين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية شملت «ديوا» و«تيكوم» و«تعاونية الاتحاد» و«سالك»، ما أسهم في تعزيز جاذبية السوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

وسجل عدد الحسابات الجديدة في سوق دبي المالي نمواً كبيراً بنسبة تجاوزت 397.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ7887 حساباً جديداً في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2021.

واستناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، أضافت الشركات 16210 حسابات جديدة في سبتمبر الماضي، و2484 حساباً جديداً في أغسطس، و2348 حساباً في يوليو 2850 حساباً في يونيو، و2468 حساباً في مايو، و4258 حساباً في أبريل، و4401 حساب في مارس، و3231 حساباً في فبراير، و995 حساباً في يناير.