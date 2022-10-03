«جيكو روبوتيكس» الأميركية بصدد تأسيس مقر دولي في الإمارات

أعلنت وزارة الاقتصاد أن شركة «جيكو روبوتيكس»، الشركة الأميركية المتخصصة والرائدة في علم الروبوتات، بصدد إنشاء مقر دولي لها في دولة الإمارات، كجزء من برنامج مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة NextGen FDI التي أطلقتها الوزارة في يوليو 2022.

وأفادت الوزارة في بيان، أمس، بأن الشركة التي تقوم بتطوير «روبوتات» قادرة على فحص البنية التحتية للنفط والغاز والطاقة، ومقرها بيتسبرغ، تتطلع إلى إنشاء مصنع حديث في مدينة خليفة الصناعية في أبوظبي (كيزاد)، من شأنه أن يوفر نحو 300 فرصة عمل خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك في سياق استثمارات الشركة في دولة الإمارات.

وتستخدم روبوتات «جيكو» المتسلقة حمولات استشعارية مصممة خصيصاً لرصد الأضرار غير المرئية بالإصلاحات الدقيقة والصيانة الوقائية. وأكد وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن دولة الإمارات مستمرّة في جهودها لاستقطاب أفضل الشركات العالمية، لاسيما في المجالات الرقمية وقطاعات الاقتصاد الجديد، وهو ما تهدف إليه مبادرة NextGen FDI من خلال التركيز على توفير الحوافز والتسهيلات للشركات العالمية الرائدة في المجالات التكنولوجية والرقمية.

وأشار إلى أهمية الاستثمار الذي تقوم به «جيكو روبوتيكس»، الذي يصب في دعم خطط دولة الإمارات في تطوير منظومة عالمية للتقنيات المتقدمة.

وقال الزيودي: «نشهد مرة أخرى على اتخاذ شركات التكنولوجيا الرائدة عالمياً من الإمارات موطناً لها، وتسعى قاعدتنا الصناعية إلى استخدام أدوات الثورة الصناعية الرابعة لتعزيز الكفاءات وزيادة الإنتاجية، وستكون (جيكو روبوتيكس) شريكاً رئيساً لنا في هذه الرحلة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في «جيكو روبوتيكس»، جايك لوساراريان: «نحن من أشد المؤمنين بقدرات دولة الإمارات وتحولها إلى اقتصاد تنافسي عالمي ومركز للابتكار، فهنا يمكننا الاستفادة من اتفاقات الشراكات الاقتصادية الشاملة للتصدير من الإمارات إلى العالم، كما يمكننا دعم شركات الطاقة في المنطقة، لتحقيق الكفاءات التي ستساعد في الإنتاجية وستدفع باتجاه تحقيق أهداف الحياد الكربوني».