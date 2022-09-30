"دو" تبدأ رحلة تحولها إلى الجيل الخامس مع "هيوليت باكارد إنتربرايز"

أعلنت "هيوليت باكارد إنتربرايز" اليوم، أن شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" ستعتمد خدمة برمجيات الأتمتة والتنسيق الشامل من أتش بي إي بهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي للجيل الخامس وللاستفادة من العمليات المرنة التي تقدم خدمات جديدة أسرع وأكثر مرونة بناءً على تنسيق وإدارة الخدمات المؤتمتة بالكامل.

وتعتزم "دو" الانتقال من النظام القديم إلى الجيل التالي من نظام الدعم التشغيلي بهدف تحسين الخدمات الجديدة وتعزيز تجربة عملائها. وهذا التحول الرقمي، المدعوم من أتش بي إي سيمكن "دو" من توسيع عروضها وتحسين مدة التسويق من بداية الفكرة وحتى طرحها في السوق، وتحقيق مداخيل من استثماراتها في شبكة الجيل الخامس. وبصفتها شركة رائدة في توفير خدمات نظام الدعم التشغيلي والأتمتة والتنسيق، تجمع أتش بي إي بين الخبرة العريقة والانفتاح على حزمة نظام الدعم التشغيلي الجديدة من دو، بحيث توفر مجموعة واسعة من حالات استخدام التنسيق والأتمتة التي يتطلبها السوق حاليًا.

يعتبر مصنع البيانات الاستراتيجي لشركة دو عامل التمكين الرئيسي للجيل التالي من نظام الدعم التشغيلي مع إمكانات متقدمة لتحليل البيانات. وفي ظل الدمج البسيط في طبقة البيانات الواحدة الحالية ونظام دعم الأعمال لبرنامج التحول الخاص بشركة دو، أصبحت حزمة التناغم الجديدة من دو مثبتة في المستقبل من خلال نهج أتش بي إي القائم على المعايير المفتوحة وهي جاهزة لجميع وظائف شبكة الجيل الخامس التي اختارتها دو في السنوات القادمة.

وبهذه المناسبة، قال بيتر لارنهولت الرئيس التنفيذي للمعلومات في شركة دو: "تعد حلول نظام الدعم التشغيلي ميزة تنافسية لنا تخولنا تزويد عملائنا بتجربة رقمية سلسة يستحقونها. ستسهم أتش بي إي في تحقيق قفزة نوعية في قدراتنا التكنولوجية خلال فترة زمنية قصيرة جدًا، مما يمنحنا بنية مستقرة وآمنة تدعم مكانتنا الريادية في خدمات الجيل الخامس. ستسهم التكنولوجيا الجديدة في ترسيخ سمعتنا كواحدة من أكثر شركات الاتصالات تقدمًا في المنطقة والتي تقدم بعضًا من خدمات تناغم الحافة وخدمات الجيل الخامس الأكثر تقدمًا في السوق".



بدوره، قال أحمد الخلافي، مدير عام شركة أتش بي إي في الإمارات: "لقد تم تطوير نظام الدعم التشغيلي وبرمجيات الأتمتة والتنسيق الشامل من أتش بي إي لتقليص مخاطر اعتماد شبكات الجيل الخامس ومساعدة المشغلين مثل دو على زيادة عائدات الاستثمار. ويسعدنا أن ندعم شركة دو عبر تقديم الجيل التالي من نظام الدعم التشغيلي الذي سيساعدهم على الاستفادة القصوى من تقنية الجيل الخامس وتقسيم الشبكات وتبني مبادئ مفتوحة وسحابة أصلية، بالإضافة إلى تحويل خدمات الخطوط الثابتة والأعمال".