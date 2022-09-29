مؤسسة دبي للمستقبل: الدورة الثانية لـ"ملتقى دبي للميتافيرس" في 11 و12 أكتوبر 2023

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن تنظيم الدورة الثانية لـ "ملتقى دبي للميتافيرس" في الفترة 11-12 أكتوبر 2023، عقب الاهتمام البارز الذي شهده من مجتمع التكنولوجيا والأعمال للاطلاع على تطورات الميتافيرس، والمشاركة المحلية والعالمية الواسعة في جلسات وفعاليات الملتقى الذي نظمته المؤسسة برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، في "متحف المستقبل" و"منطقة 2071".

واستقطبت فعاليات الدورة الأولى "لملتقى دبي للميتافيرس" أكثر من 600 خبير ومتخصص في قطاعات التكنولوجيا من 50 دولة حول العالم، شاركوا في أكثر من 25 ورشة عمل وجلسة حوارية استضافت أكثر من 30 متحدثاً و40 مؤسسة محلية ودولية وشركة تكنولوجية.

كما أتاح الملتقى تجربة استثنائية لموظفي الجهات الحكومية لحضور فعالياته عبر تقنيات الميتافيرس في بادرة هي الأولى من نوعها، وبلغ عدد متابعي الجلسات إلكترونياً وعبر تقنيات الميتافيرس أكثر من 40 ألف شخص. وشهد الملتقى أيضاً الإعلان عن تنظيم 15 مبادرة واستراتيجية في مجال الميتافيرس تم الإعلان عنها خلال الملتقى.

وأكد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن "ملتقى دبي للميتافيرس الذي انعقد برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، شكل مرحلة جديدة في مسيرة دبي لاختبار وتطوير تبنّي التكنولوجيا الناشئة والواعدة، وساهم بتعزيز مكانة دبي العالمية كوجهة لابتكارات الميتافيرس".

وأضاف: "قدم الملتقى منصة عالمية لاستعراض أبرز التحولات المستقبلية في عالم الميتافيرس وأتاح للمشاركين فرصة تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في تطبيق أدوات التكنولوجيا، وسنواصل استشراف التوجهات وتفعيل الفرص لتصميم المبادرات والسياسات والاستراتيجيات التي تعزز جاهزيتنا للمستقبل".

وأشار إلى أن الدورة القادمة لـ "ملتقى دبي للميتافيرس" ستستعرض أبرز الإنجازات التي تحققت في دولة الإمارات والعالم في مجال توظيف تطبيقات الميتافيرس لمواصلة مسيرة تصميم مستقبل القطاعات الاقتصادية والحكومية والخدمية".

ويأتي الإعلان عن إعلان تنظيم "ملتقى دبي للميتافيرس" العام القادم بهدف دعم جهود تعزيز مكانة دبي كوجهة للفرص والأفكار والمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والعالمية المتخصصة في التكنولوجيا والميتافيرس، ويرسخ مكانتها وجهة مفتوحة وجذابة للاستثمارات والأفكار المبتكرة والمشاريع الواعدة في قطاعات اقتصاد المستقبل.

كما يدعم الإعلان تسريع استخدام تقنيات الميتافيرس في التعليم والتدريب، والخدمات، والتعاملات المالية، والألعاب، والتجارة الإلكترونية، وتجارة التجزئة والعقارات انطلاقاً من دبي، بالإضافة إلى تحفيز فرص الميتافيرس في إحلال اللامركزية المرنة في العديد من القطاعات والشركات، وتطوير خيارات أنماط العمل الهجينة والمرنة والمتنوعة، بما ينعكس إيجاباً على خلق فرص جديدة ووظائف افتراضية نوعية وتأسيس الشركات والمنصات التجارية في عوالم الميتافيرس.