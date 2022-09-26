«الطاقة»: تطوير الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين بالشراكة مع جهات أسترالية وألمانية

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن شراكة مع شركتي «جي إتش دي» ومقرها أستراليا ومركز الأبحاث «فراونهوفر - جيزيلشافت» ومقره ألمانيا، بهدف تطوير الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تمكين الدولة من تحقيق الريادة في مجال تقنيات الهيدروجين النظيف منخفض الكربون، ودعم مستهدفاتها في الحياد المناخي، والتأثير الإيجابي في قضية التغير المناخي، وتعزيز جهودها في الحد من الانبعاثات الدفيئة وصولاً إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، والتحوّل إلى الطاقة النظيفة.

وقال وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل المزروعي «مازلنا نركز على هدفنا للاستحواذ على 25% من حصة أهم أسواق الهيدروجين، ونطمح لأن تتمتع الإمارات بصلاحية عالمية تمكنها من تحديد الدور الذي سيلعبه الهيدروجين في تحول قطاع الطاقة».

وأضاف المزروعي أن «تعاون شركة (جي إتش دي) مع الوزارة بدأ بتقييم العناصر المهمة اللازمة لوضع استراتيجية الهيدروجين في الإمارات، وقد تم تحديد نطاق عمل شركة (جي إتش دي) ومعهد الأبحاث (فراونهوفر - جيزيلشافت) بشأن تطوير وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين وتحديد الاتجاه الذي سيسير عليه اقتصاد الهيدروجين على مستوى الدولة».

وتابع: «كون الهيدروجين مصدراً مهماً في مجالات الطاقة، ويلعب دوراً فاعلاً في جهود الانتقال إلى الطاقة النظيفة منخفضة الكربون، ونظراً للتوسع في الاعتماد عليه كمصدر للطاقة، والنمو في حجم الطلب على الهيدروجين، ودعماً لمستهدفات ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في إنتاج الهيدروجين واستخدام التقنيات المتعلّقة بهذا المجال، أصبح من الضروري تطوير الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين بما يتواءم مع المتغيرات، ويضمن القدرة التنافسية للدولة في هذا القطاع على الصعيد الدولي».

من جانبه، قال وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع الطاقة والبترول، المهندس شريف العلماء، إنه «مع تسارع اقتصاد الهيدروجين العالمي بفضل الابتكار التكنولوجي والشراكات والالتزامات الاستثمارية، قد يتحوّل هذا العنصر إلى الحل للوصول إلى الحياد المناخي، وتوفير فرص سوقية متعددة على مستوى قطاعات الكهرباء والنقل والقطاع الصناعي».

وأضاف العلماء: «من هذا المنطلق تدرك الدولة أهمية تحقيق العناصر المهمة لبناء اقتصاد مزدهر قائم على الهيدروجين، بما في ذلك البنية التحتية المناسبة والاستعداد التكنولوجي والوصول إلى الأسواق».

بدوره، قال المدير الإقليمي لشركة «جي إتش دي» في الإمارات، بسام حلبي: «تتطلع شركتنا إلى التعاون مع حكومة الإمارات لتطوير استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين بالشراكة مع معهد (فراونهوفر- جيزيلشافت)، ونحن ملتزمون بقيادة عملائنا وشركائنا والمجتمعات ودعمهم في رحلة الانتقال إلى المستقبل، بتوفير طاقة منخفضة الكُلفة وموثوقة وآمنة ومنخفضة الكربون».

وأضاف أن «التعاون الحالي يقدم فرصة فريدة لزيادة تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وألمانيا من خلال المساهمة في تحقيق طموح الدولة في تحقيق صفر انبعاثات».

أهداف طموحة

أعرب المتحدث باسم شبكة معهد الأبحاث «فراونهوفر» للهيدروجين ومدير معهد «فراونهوفر» لأنظمة الطاقة الشمسية «إي إس إي»، البروفيسور كريستوفر هيبلينغ، عن أمله في أن يسهم معهد الأبحاث «فراونهوفر» في تحقيق الأهداف الطموحة التي تتبناها الإمارات في مجال الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال المساعدة في تطوير الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين.