«موانئ أبوظبي» تواصل أعمال تطوير «سي إم إيه تيرمينالز ميناء خليفة»

احتفلت مجموعة موانئ أبوظبي، بتحقيق إنجاز لافت في أعمال تشييد محطة «سي إم إيه تيرمينالز ميناء خليفة»، تمثل في تركيب أول قطعة خرسانية من جدار الرصيف الخاص بالمحطة يبلغ وزنها 90 طناً، وذلك خلال فعالية خاصة جرى تنظيمها بهذه المناسبة.

ومع إتمام تشييد الرصيف، ستكون القطعة الخرسانية التي تم إنزالها خلال الفعالية واحدة من ضمن 6000 قطعة تشكل جدار الرصيف الذي يبلغ عمقه 19 متراً، ويُعدّ مكوناً رئيساً من المحطة التي ستكون قادرة على خدمة أكبر سفن الحاويات في العالم.

كما تشتمل المرافق الأخرى قيد الإنجاز، على كاسر أمواج بطول 3500 متر، ومحطة للسكك الحديدية كاملة التجهيز، وساحة حاويات مخصصة للمحطة تمتد على مساحة مليون متر مربع.

ويسير العمل على تطوير المحطة التي جرى الإعلان عنها في سبتمبر 2021 وفق الجدول الزمني المحدد، وبميزانية إنفاق رأسمالي تقدر بنحو 3.3 مليارات درهم.

ومن المقرر أن تبدأ العمليات في المحطة بحلول النصف الأول من عام 2025، حيث ستتم إدارتها من خلال مشروع مشترك مملوك من قبل «سي إم إيه تيرمينالز» (بحصة 70%)، ومجموعة موانئ أبوظبي (بحصة 30%).