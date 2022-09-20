المجمّعات السكنية الأكثر طلباً لاستئجار الشقق في «نهدة دبي»

رصد موقع «بيوت دوت كوم» المتخصص في البحوث العقارية، المجمعات السكنية الأكثر طلباً لاستئجار الشقق في منطقة النهدة بدبي.

وأوضح تقرير للموقع، أن «نهدة دبي» تنقسم إلى ثلاثة مجمعات رئيسة، هي: «النهدة 1» و«النهدة 2» و«النهدة 3»، الذي لايزال في مراحل التطوير والإنشاء، مشيراً إلى أن المجمعات الثلاثة تضم مرافق خدمية وترفيهية متنوعة.

ووفقاً للتقرير، احتل مجمع «النهدة 2»، المركز الأول في عمليات البحث عبر «بيوت دوت كوم» بنسبة 67.3%، تلاه «النهدة 1» بنسبة 32.7%.

«النهدة 2»

ويقع مجمع «النهدة 2» على حدود منطقة القصيص الصناعية، ويلقى اهتماماً كبيراً مقارنة بالمجمعات السكنية الأخرى، وذلك لما يوفره من المرافق الخدمية والترفيهية الصديقة للعائلة، وقربها من المدارس العالمية والمستشفيات مثل مستشفى زليخة و«إن إم سي» التخصصي، فضلاً عن الحدائق، بما فيها حديقة بحيرة النهدة دبي، التي تضم مسارات للمشي وركوب الدراجات والركض وملاعب التنس، وأخرى لكرة القدم.

وتتميز المنطقة أيضاً بكونها موطناً للمحال التجارية والصيدليات والمطاعم والمقاهي التي تلبي جميع أذواق القاطنين فيها.

وتوفر «النهدة 2» شبكة من وسائل النقل والمواصلات المدارة من قبل هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

ويبلغ متوسط استئجار شقق في «النهدة 2 دبي»، 41 ألف درهم سنوياً، حيث تتوافر وحدات استوديو للإيجار بمتوسط إيجار سنوي يبلغ 25 ألف درهم، وشقق غرفة وصالة للإيجار بمتوسط 34 ألف درهم، إلى جانب شقق غرفتين وصالة للإيجار 45 ألف درهم سنوياً.

كما تتوافر خيارات بمساحات كبيرة مثل شقق ثلاث غرف وصالة للإيجار بمتوسط 64 ألف درهم سنوياً.

«النهدة 1»

يُعد مجمع «النهدة 1» من الخيارات المفضلة للاستئجار ويحتضن العديد من المجمعات السكنية المرموقة في دبي، ويقع قبالة شارع الاتحاد، ويعد الخيار الأنسب لكثيري التنقل بين إمارتي دبي والشارقة.

وترتبط منطقة «النهدة 1» بشبكة من المواصلات العامة، إذ توجد محطة لمترو دبي قريبة من المنطقة، هي محطة مترو النهدة التي تخدم الخط الأخضر، علاوة على العديد من محطات الحافلات المدارة من قبل هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وتوفر المنطقة أيضاً خيارات عديدة للتسوق وتناول الطعام، إلى جانب صالونات التجميل وعدد من البنوك والمساجد.

ويبلغ متوسط استئجار الشقق في «النهدة 1 دبي»، 43 ألف درهم سنوياً، حيث تتوافر وحدات استوديو للإيجار بمتوسط 25 ألف درهم سنوياً، وشقق غرفة وصالة بمتوسط 35 ألفاً، إضافة إلى شقق غرفتين وصالة بـ46 ألفاً، فضلاً عن شقق ثلاث غرف وصالة للإيجار بمتوسط 64 ألف درهم، وتتميز بمساحاتها الكبيرة.

• مجمع «النهدة 1» يُعد من الخيارات المفضلة للاستئجار.



• متوسط الإيجار لشقة غرفة وصالة 35 ألف درهم سنوياً.