«الإمارات للتنمية»: 531 مليون درهم تمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة

قال رئيس إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لدى مصرف الإمارات للتنمية، شاكر زينل، إن «المصرف وافق على تقديم تمويلات بقيمة 531 مليون درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، خلال النصف الأول من العام الجاري».

وأضاف زينل، أن «المصرف يولي تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة أولوية قصوى، باعتبارها أحد أهم مجالات تركيز استراتيجية المصرف التي تُعنى بتقديم الدعم للمشاريع والشركات العاملة في القطاعات الخمسة ذات الأولوية، وهي: التكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي، والصحة، والبنية التحتية، والصناعة».

وأوضح أن مصرف الإمارات للتنمية، عقد شراكات مع تسعة مصارف تجارية حتى الآن، بهدف تيسير وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في دولة الإمارات إلى برنامج ضمان التمويل، الذي يهدف إلى تمكين العلاقة بين تلك الشركات والمصارف التجارية، عبر مساعدتها على تجاوز التحديات التي تعيق وصولها إلى التمويل من المصارف التجارية، مشيراً إلى أن دور المصرف في هذا البرنامج يتمثل في توفير ضمانات ائتمانية للمصارف التجارية التي تقدم تمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار زينل، إلى أن المصرف قدَّم خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 351 مليون درهم، ضمانات ائتمانية عبر برنامج ضمان التمويل، وذلك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مُحققاً بذلك زيادة بنسبة 109%، مقارنةً بما قدمه المصرف من ضمانات ائتمانية في إجمالي عام 2021، والبالغة 168 مليون درهم، فيما نتطلع إلى توفير ضمانات ائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة خمسة مليارات درهم بحلول عام 2026.