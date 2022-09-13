شراكة بين «HUB71» و«سيمنز للطاقة» لتطوير التكنولوجيا النظيفة في أبوظبي

أعلنت «Hub71»، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، توقيع شراكة مع «سيمنز للطاقة»، إحدى شركات تكنولوجيا الطاقة الرائدة على مستوى العالم، بهدف تطوير التكنولوجيا النظيفة والتكنولوجيا المناخية في أبوظبي.

وستدعم «Hub71»، و«سيمنز للطاقة» من خلال تعاونهما معاً شركات التكنولوجيا الناشئة لتطوير تقنيات مبتكرة تعالج بشكل مباشر التغيّر المناخي العالمي.

وتتزامن الشراكة مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة الدورة الـ28 من مؤتمر دول «COP28» عام 2023، وتؤكّد التزامها بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وستدعم الشراكة قدرة الدولة على تعزيز الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية الخضراء والطاقة النظيفة على الصعيدين المحلي والدولي.

وتسعى «Hub71»، و«سيمنز للطاقة» من خلال هذه الشراكة إلى تحديد أبرز الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا النظيفة والتكنولوجيا المناخية لاستكشاف فرص الاستثمار القادرة على تسريع مسيرة الانتقال نحو الطاقة النظيفة. وستوفر «سيمنز» للشركات الناشئة التي يتمّ اختيارها إرشاداً استراتيجياً عبر الاستفادة من خبراتها في تطوير تكنولوجيات طاقة نظيفة مستدامة ومتاحة بأسعار مناسبة.