4 خطوات لاختيار المكان الأنسب للإيجار في الشارقة حسب الموقع والقيمة

أفادت بلدية الشارقة، بأنها أتاحت على

أفادت بلدية الشارقة، بأنها أتاحت على موقعها الإلكتروني الخارطة الإيجارية التفاعلية، وهي منصة تفاعلية إلكترونية تساعد على اختيار المكان الأنسب للإيجار في مدينة الشارقة من حيث الموقع الجغرافي ومعدل القيمة الإيجارية.

وحددت البلدية 4 خطوات لتحديد المكان الأنسب للإيجار في الشارقة على النحو التالي:

1- الدخول على الموقع الإلكتروني للبلدية www.shjmun.gov.ae.

2- الدخول على "خدماتنا الإلكترونية الذكية" ثم اختر "خدمات إدارة التنظيم الإيجاري".

3- اضغط على خدمة الاستعلام عن المؤشرات الإيجارية ثم قدم على الخدمة.

4- حدد وسيلة البحث في الخارطة حسب نوع العقد أو اسم المنطقة أو معدل القيمة الإيجارية، وستظهر لك نتائج البحث على الخارطة.