اتفاقية امتياز تتيح لـ «ألفا» تقديم خدماتها في مطار رأس الخيمة

وقعت شركة ألفا لخدمات الطيران، التي تديرها «دناتا»، اتفاقية امتياز لمدة 10 سنوات مع مطار رأس الخيمة الدولي.

وأفادت «دناتا» في بيان أمس، بأن الاتفاقية تتضمن استثمار «ألفا» في البنية التحتية وتقديم خدمات تموين الطائرات لأكثر من 10 شركات خطوط جوية تعمل عبر المطار، فضلاً عن إدارة ثلاثة منافذ للأطعمة والمشروبات وصالة المطار وعدد من آلات البيع.

وقال الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة ومطار رأس الخيمة الدولي: «نتطلع من خلال شراكتنا مع (ألفا) إلى تعزيز خدمات التموين ورفع مستوى تجربة الركاب في مطار رأس الخيمة الدولي، إضافة إلى استكشاف العديد من الفرص المتاحة لتطوير الأعمال».

من جهته، قال مدير عام شركة «ألفا»، مارك ويلان: «سيضمن استثمارنا تجارب عالمية في الطعام والضيافة للمسافرين من وإلى رأس الخيمة، كما سنعمل باستمرار على تحسين عروضنا لتقديم منتجات وخدمات مبتكرة تحظى بإعجاب المسافرين في الأجواء وعلى الأرض».

بدوره، قال المدير التنفيذي لمطار رأس الخيمة الدولي، أتاناسيوس تيتونيس: «نواصل في مطار رأس الخيمة الدولي تحسين تجربة المتعاملين في مجال الأطعمة والمشروبات، فضلاً عن تقديم الوجبات في الصالة الخاصة وعلى الطائرات».

يشار إلى أن شركة «ألفا لخدمات الطيران»، تدار من قبل شركة «دناتا» منذ عام 2010.

ووسعت «ألفا» عملياتها خلال السنوات القليلة الماضية بشكل كبير، وتقدم حالياً خدمات تموين عالية الجودة للمتعاملين، بما فيهم أكثر من 30 شركة خطوط جوية، من منشآتها الحديثة بالقرب من مطار الشارقة الدولي.