دبي تستضيف عرضاً لماسة وردية من أنقى الأحجار عالمياً

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، عن استضافة عرض حصري لواحدة من أنقى أحجار الماس الوردي عالمياً، والتي تحمل اسم «ويليامسون بينك ستار» في بورصة دبي للماس.

وأفاد المركز في بيان، بأن جولة العرض العالمية لهذه الماسة الوردية النادرة التي تزن 11.15 قيراطاً، انطلقت من إمارة دبي، التي تُعد من أبرز مراكز تجارة الماس الدولية، فيما ستكون وجهتها المقبلة سنغافورة ثم تايبيه قبل أن يتم عرضها في مزاد من تنظيم دار «سوذبيز» للمزادات خلال أكتوبر المقبل في هونغ كونغ.

وأضاف أنه من المحتمل أن تسجل ماسة «ويليامسون بينك ستار»، التي من المتوقع أن تتجاوز قيمتها الـ21 مليون دولار، سعراً قياسياً جديداً للقيراط الواحد نظراً إلى درجة نقائها العالية.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليِّم، إن «عام 2022، شكل محطةً استثنائيةً في مسيرة دبي بتجارة الماس، إذ تم الإعلان عن دولة الإمارات كأكبر مركز لتجارة الماس الخام في العالم، إضافة إلى تسجيل أداء قياسي في تجارة الماس خلال النصف الأول من العام».

وأضاف: «لا شك أن قيام دار (سوذبيز) للمزادات باختيار بورصة دبي للماس من أجل كشف النقاب عن هذه الماسة الوردية النادرة للمرة الأولى يُعد دليلاً آخر على الدور المحوري الذي تضطلع به دبي في صناعة الماس العالمية».

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة «سوذبيز للمجوهرات والساعات» في آسيا، وينهاو يو، إن «اكتشاف ماسة وردية، بغض النظر عن الحجم، تتسم بهذا القدر العالي من النقاء والصفاء، يُعد أمراً في غاية الندرة».

وأشار إلى أنه «بسبب قلة المعروض من هذا النوع من الأحجار الكريمة والطلب المتزايد عليه، فقد شهدنا ارتفاعاً كبيراً في أسعار أحجار الماس الوردية الكبيرة التي تزيد زنتها على خمسة قراريط خلال العقد الماضي، وهو ما يجعل هذه الماسة النادرة في مكانة فريدة».

يُشار إلى أن بورصة دبي للماس، أكبر منشأة لاستضافة مناقصات الماس، وتحتضن أكثر من 1150 شركة عالمية وإقليمية متخصصة في تجارة الماس والأحجار الكريمة، حيث توفر للشركات المُسجلة والخبراء بنية تحتية متطوّرة من الطراز العالمي مدعومة بمحفظة واسعة من المرافق والمنتجات والخدمات بهدف مواصلة النمو وتحفيز التدفقات التجارية انطلاقاً من أسس متينة وموثوقة.

وقد بلغ إجمالي قيمة تجارة الماس خلال النصف الأول من عام 2022 بدولة الإمارات نحو 19.8 مليار دولار، بعدما سجّلت نمواً قياسياً بنسبة 25% على أساس سنوي.

• من المتوقّع أن تتجاوز قيمة الماسة 21 مليون دولار.