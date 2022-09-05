"العين الأهلية للتأمين" تطلق حزمة تأمينية لتغطية "الرعاية المدرسية والعائلية"

أعلنت شركة العين الأهلية للتأمين، عن إطلاق "حزمة الرعاية المدرسية والعائلية". ويمثل هذا المنتج التأميني علامة جديدة في تاريخ الشركة العريق من خلال كونه أول منتج تأميني من منتجات تأمينات الرعاية الاجتماعية التي تم تصميمها لتناسب مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة يتم إصداره الكترونياً بشكل كامل بنسبة 100٪.

وقال محمد مظهر حمادة مدير عام شركة العين الأهلية للتأمين، بهذه المناسبة:" نحن فخورون بالإعلان عن إطلاق "حزمة الرعاية المدرسية والعائلية"، وهو منتج تأمين مع ميزة إضافية تتمثل في تغطية تم تصميمها خصيصاً لأفراد الأسرة في دولة الإمارات لتوفير حماية تكاليف تعليم الأطفال ورفاهيتهم في حال فقدان المعيل عمله يحسب شروط الوثيقة".

وأضاف مظهر: "تتمتع شركة العين الأهلية للتأمين بتاريخ عريق وطويل كونها تعد من أكثر شركات التأمين الموثوق بها في الدولة منذ تأسيسها في عام 1975، ونحن نفخر بأن نكون جزءاً من هذه المنظومة في هذا البلد المتطور".

وتابع: "نحن نتفهم مدى الصعوبات التي تم مواجهتها خلال السنوات الماضية على صعيد الأعمال والأفراد الذين يعملون في دولة الإمارات، وخصيصاً العديد من العائلات، حيث عانت الكثير من الأسر من هذه الصعوبات، والقدرة على مواجهة التحديات والعوائق والتغيرات المفاجئة في الحياة".

وقال: "في خضم هذه الأوقات الصعبة، شعرنا كأفراد عاملين ومقيمين في الإمارات بواجب المساهمة في دعم الأسر التي تعيش بيننا وتقديم المساعدة للتخفيف من القلق والمخاوف اليومية التي تؤثر علينا جميعاً من خلال توفير طريقة بسيطة وبأسعار معقولة وخالية من المتاعب نوفر الدعم للأسر في الدولة".

وأضاف: "وبناءً عليه، وكجزء من مساهمة الشركة في دعم المسؤولية المجتمعية، نعتقد بأن توفير وجود خطة ضمان لمساعدة العائلات على تغطية التكاليف الفورية لتعليم أطفالهم المدرسي سوف يكون مطمئناً وسوف يمنح الآباء راحة البال خلال أصعب الأوقات، ولهذه الأسباب، تم إطلاق منتجنا الجديد، "حزمة الرعاية العائلية والمدرسية"، الذي يوفر الدعم للأسر داخل الإمارات العربية المتحدة. مع ضمان استمرارية تعليم أبنائهم المدرسي".