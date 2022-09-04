شريف العلماء: الإمارات تتعاون مع المجتمع الدولي لمواجهة تحديات الطاقة

أكد وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع الطاقة والبترول، شريف العلماء، أن «دولة الإمارات، بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حريصة على التعاون البنّاء مع المجتمع الدولي، من أجل مواجهة التحديات التي يشهدها العالم في قطاع الطاقة، بهدف دفع الجهود نحو تحقيق الاستقرار لشعوب العالم، والمضي قدماً في تطوير قطاع الطاقة، خصوصاً النظيفة منها، والاستثمار في المستقبل، من خلال نظرة واقعية تدعم منظومة الازدهار العالمي».

جاء ذلك، خلال مشاركة العلماء، ممثلاً لدولة الإمارات، في اجتماع وزراء الطاقة لدول قمة مجموعة العشرين (G20)، الذي عقد في جزيرة بالي بإندونيسيا، التي تتولى رئاسة اجتماعات المجموعة للعام الجاري.

وأشاد العلماء بجهود الجانب الإندونيسي في إدارة اجتماعات مجموعة العشرين بكفاءة عالية، ما يجسّد القدرات النوعية التي تمتلكها في تنظيم واستضافة الأحداث والفعاليات الدولية الكبرى، ودورها المحوري في مجال تعزيز الجهود الدولية للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، مؤكداً دعم دولة الإمارات لإندونيسيا وما تبذله من جهود لضمان نجاح القمة المنتظرة لمجموعة العشرين، معرباً عن تقديره لجهود الدول المشاركة وتعاونها الذي يعكس الالتزام بالعمل المشترك والتعاون الدولي، بما يخدم التوجهات المستقبلية المرتبطة بقطاع الطاقة.

وتابع: «دولة الإمارات سبّاقة في تنويع مصادر الطاقة، وفي الاعتماد على أحدث الممارسات والتكنولوجيا الداعمة لاستدامة هذا القطاع الحيوي».