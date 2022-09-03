دبي الأولى عالميا.. الوجهات الأكثر مشاهدة على منصة «تيك توك»

تصدرت دبي الوجهات السياحية الأكثر شعبية على مستوى العالم على منصة «تيك توك» الصينية الشهيرة للتواصل الاجتماعي ؛ حيث حصدت مقاطع الفيديو على المنصة التي ذُكر فيها اسم الإمارة 81.8 مليار مشاهدة، بحسب مؤشر «وورلد إنديكس»، للسفر للعام 2022.



وتضمنت القائمة مدناً سياحية كبرى؛ إذ حلت ولاية نيويورك الأمريكية في المرتبة الثانية بـ 59.5 مليار. وجاءت لندن في المرتبة الثالثة بـ38.6 مليار مشاهدة، تليها مدينة إسطنبول بـ 34 مليار مشاهدة.

وباتت دبي واحدة من أكثر الوجهات السياحية على مستوى العالم التي يرغب الأشخاص من كافة أنحاء الكرة الأرضية بزيارتها لقضاء عُطلاتهم السنوية بها والتمتع بشمسها.