6% تخفيضاً على تعرفة الكيلومتر لمركبات الأجرة في عجمان

أفادت هيئة النقل في عجمان لـ"الإمارات اليوم"، بأن قرارها بشأن خفض سعر تعرفة مركبات الأجرة التابعة لها، تضمن خفضاً بقيمة 6% على التعرفة لكل كيلومتر مقطوع، وذلك موائمةً لانخفاض سعر الوقود، مما يعكس الجانب الإيجابي على مستخدمي مركبات الأجرة في ظل الطلب المتزايد على الخدمة.

وبحسب التعرفة الحالية لمركبات الأجرة في عجمان، فإن تعرفة الأجرة لكل كيلومتر تبلغ 1.7 درهم، فيما تبلغ قيمة التعرفة خلال الفترة من 6.00 إلى 9.59 صباحاً 3 دراهم، بينما تصل قيمتها إلى 4 دراهم خلال الفترة من 10.00 صباحاً إلى 5.59 مساءً، بالإضافة إلى 3 دراهم رسوم تشغيلية، وهي الرسوم التي سيتم طرح التخفيض عليها.

وأوضحت الهيئة أن هذا الانخفاض الملحوظ في تعرفة مركبات الأجرة يشير إلى المبدأ المستند على تحرير أسعار الوقود وإبقاء الأسعار متناسبة مع تكاليف الوقود مما يهدف إلى الارتقاء في تقديم الخدمة وفق ضوابط وأسس فعالة تساهم في راحة المستخدمين دون المبالغة في الأسعار.

وذكرت أن خفض الرسوم يدل على نجاح خطط التحول الرقمي التي طورتها الهيئة بهدف تطوير القطاع الحيوي وإسعاد مستخدمي مركبات الأجرة في الإمارة وتسعى الهيئة بشكل مستمر على تحسين وتطوير أداء قطاع مركبات الأجرة باعتباره أحد اهم وسائل النقل المستخدمة.