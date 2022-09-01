«أدنوك» ترسي عقوداً بـ 6.72 مليارات درهم لتقديم خدمات مرتبطة بالحفر

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أمس، عن ترسية عقود بقيمة إجمالية قدرها 6.72 مليارات درهم (1.83 مليار دولار) لتقديم خدمات الحفر الموجّه والقياسات البئرية أثناء الحفر، لتعزيز جهود تحقيق هدفها بزيادة سعتها الإنتاجية من النفط الخام والغاز، للإسهام في الإيفاء بالطلب العالمي المتنامي على الطاقة.

وأشارت الشركة في بيان إلى أن هذه العقود تعدّ الأكبر من نوعها في قطاع النفط والغاز، والتي تمت ترسيتها من خلال مناقصة تنافسية على كل من شركة الغيث لخدمات حقول النفط، وشركة المنصوري لخدمات الحفر الموجّه (المنصوري)، وشركة «شلمبرجير الشرق الأوسط إس إيه» (شلمبرجير)، وشركة «هاليبرتون العالمية المحدودة» (أبوظبي هاليبرتون)، وشركة «وذرفورد بن حمودة» (وذرفورد).

وتغطي هذه العقود خدمات حقول«أدنوك» البرية والبحرية لمدة خمس سنوات مع خيار التمديد لسنتين بالشروط والأحكام نفسها.

وستتم إعادة توجيه أكثر من 75% من قيمتها إلى الاقتصاد المحلي طول مدة سريانها، من خلال برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة.

وقال الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»، ياسر سعيد المزروعي: «في إطار جهودها المستمرة للإيفاء بالطلب العالمي المتنامي على الطاقة، تعمل (أدنوك) بشكل مسؤول على تكثيف نشاطاتها في مجال الحفر، للاستفادة من موارد أبوظبي الغنية من النفط والغاز، التي تعتبر ضمن الموارد الأقل في مستويات انبعاثات الكربون في العالم».

وأضاف: «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تستفيد هذه العقود من استثماراتنا المستمرة في خدمات الحفر وتحقق قيمة كبيرة داخل الدولة تدعم النمو والتنويع الاقتصادي».

وتدعم تلك الاتفاقيات الإطارية الاحتياجات لحفر الآلاف من الآبار الجديدة، لتحقيق هدف زيادة سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى خمسة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030، وتمكين دولة الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، فضلاً عن تعزيز مكانتها الرائدة واحدة من منتجي النفط الأقل كلفة وكثافة في مستويات انبعاثات الكربون في العالم، إضافة إلى إسهاماتها في تمكين الشركة من تحقيق وفورات في التكاليف بملايين الدولارات.

يشار إلى أنه منذ نوفمبر 2021، أعلنت «أدنوك» عن استثمارات تزيد على 40.37 مليار درهم (11 مليار دولار) من خلال ترسية عقود مشتريات على مقاولين من الدرجة الأولى، لتوفير أجزاء ومكونات رؤوس الآبار، ومعدات إكمال الآبار والخدمات ذات الصلة، إلى جانب خدمات تبطين آبار النفط والغاز بالإسمنت، وخدمات القياسات البئرية، وخدمات الحفر الموجّه.

وتشير عمليات الحفر الموجّه إلى استخدام معدات خاصة في توجيه الآبار أثناء الحفر للوصول إلى مكامن النفط والغاز وقياس خواص الطبقات الخازنة أثناء الحفر لتعزيز الإنتاج.

نهج ذكي

تعمل شركة«أدنوك» على تعزيز استراتيجيتها للمشتريات لتعكس ديناميكيات السوق، حيث تركز على ترسية عقود طويلة الأجل على عدد من المورّدين، ما يوفر استقراراً في مواعيد التسليم وبأسعار تنافسية للغاية.

ويتيح هذا النهج الذكي لـ«أدنوك» تعزيز القيمة، ورفع الكفاءة، وضمان توافر المواد الاستراتيجية في الوقت المحدد، فضلاً عن تعزيز الكفاءة في عملية الإنفاق العام.

75 %

من قيمة العقود ستتم إعادة توجيهها إلى الاقتصاد المحلي، من خلال برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة.