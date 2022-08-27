ماجدة العزعزي: نجاح متواصل للمرأة الاماراتية بفضل دعم وتشجيع القيادة الرشيدة

أكدت الدكتورة ماجدة العزعزي رئيس مجلس إدارة شركة إم جلوري القابضة أن الاحتفاء بيوم المرأة الاماراتية يأتي تقديراً لدورها الهام والبارز في الوطن والمجتمع، ومساهمتها في مسيرة البناء والنمو والتنمية، مشيرة إلى أن المرأة الاماراتية نجحت في تحقيق الريادة محلياً وإقليمياً وعالمياً بفضل دعم وتشجيع قيادتنا الرشيدة.

وأشادت العزعزي، بمناسبة الاحتفاء بيوم المرأة الاماراتية بالنجاح والتفوق الذي حققته المرأة الاماراتية في مختلف القطاعات ومن أهمها القطاع الاقتصادي والمساهمة في مسيرة التنمية المستدامة في الدولة، مشيرة إلى الدعم والتشجيع الذي حظيت به لدخول قطاعات اقتصادية جديدة ونوعية مثل الصناعة والتكنولوجيا الرقمية لمواكبة التطور الاقتصادي العالمي.

وقالت العزعزي، إن ما حظيت به المرأة الاماراتية من دعم وتشجيع منذ صغرها من الاسرة والمجتمع، عزز ثقتها بنفسها، وقدرتها على تكوين شخصيتها القيادية القادرة على دخول مختلف القطاعات والمجالات، ليأتي دعم القيادة الرشيدة في الدولة التي قدمت الدعم والتسهيلات الكثيرة والكبيرة للمرأة الإماراتية لتعتمد على ذاتها في تبوء المناصب ولعب دور ريادي في مسيرة الدولة، حيث نجحت في تواجدها بالمناصب القيادية، وان تؤكد حضورها كعنصر فاعل ومؤثر ومشرّف في المجتمع".

وأضافت :"رغم الظروف المتنوعة التي مررنا بها مؤخراً، إلى أن هذا الأمر دفعنا لمزيد من الابداع والابتكار، وايجاد طرق وحلول للتمكن من التغلب على الصعاب ومواجهة التحديات، والسعي لتطوير آليات العمل بما يخدم شركات ومؤسسات سيدات الاعمال الاماراتيات، ويدفعهم لبحث فرص النمو والتوسع، خاصة مع نجاح دولة الامارات في التعافي المبكر من تأثيرات الجائحة، ومعاودة تحقيق النمو بفضل مبادرات وحوافز القيادة الرشيدة".

وأكدت الدكتورة ماجدة العزعزي أهمية تواجد المرأة الإماراتية في القطاع الخاص، والتوجه نحو القطاعات الإبداعية والابتكارية، وتطوير الأعمال بما يواكب التطورات الإقليمية والعالمية، من خلال الاهتمام بقطاعات الصناعة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، كونها من القطاعات الاكثر تأثيرا في الاقتصاد الوطني خلال الفترة الراهنة والمقبلة.

واختتمت د. العزعزي حديثها بالقول:" يعتبر يوم المرأة الاماراتية مناسبة هامة لاستعراض إنجازات ومكاسب المرأة الإماراتية، حيث أثبتت قدرتها وجدارتها في مختلف المجالات والقطاعات مما أهّلها لتصبح شريكاً مهم لشقيقها الرجل في مسيرة التنمية والعمل على النهوض بدولتنا الحبيبة في مختلف القطاعات والمجالات".