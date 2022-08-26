1000 مواطنة يعملن في «مجموعة الإمارات» و49% من كوادر «الاتحاد للطيران»

يعمل في مجموعة الإمارات أكثر من 1000 امرأة إماراتية، يؤدين أدواراً مختلفة في أكثر من 30 إدارة.

وأفادت المجموعة في بيان أمس، بأن المواطنات الإماراتيات، يقدمن مساهمات حيوية في المجموعة، وكذلك في مجال الطيران ونجاح ونمو صناعة السفر، من قائدات أكبر طائرات تجارية في العالم، إلى مهندسات صيانة الطائرات، ومن خبيرات تكنولوجيا المعلومات وسفيرات الخدمة وخبيرات التسويق والبيانات، إلى مديرات العمليات التجارية وغيرها.

وأشارت إلى أنه بفضل الدعم الهائل الذي تلقاه من القيادة الرشيدة، تواصل المرأة الإماراتية تحدي الصعاب والتغلب على الصور النمطية، والمساهمة بفعالية في إعلاء صرح دولة الإمارات وفي التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

ويعمل أكثر من نصف النساء الإماراتيات في مجموعة الإمارات في مواقع إشرافية أو إدارية أو قيادية، وذلك نتيجة للسياسات التعليمية القوية في الدولة، والتزام المجموعة وجهودها في احتضان وتنمية المواهب الإماراتية.

وفي إطار استراتيجية التوطين والالتزام القوي بتطوير المواهب الإماراتية، دخلت مجموعة الإمارات أخيراً في شراكة مع «إنسياد INSEAD»، إحدى أبرز كليات إدارة الأعمال في العالم، لإتاحة الفرصة أمام المسؤولات التنفيذيات المواطنات للتسجيل في برنامج القيادات النسائية.

وكشفت شركة الاتحاد للطيران، أن عدد الموظفات الإماراتيات يفوق عدد الموظفين المواطنين في جميع أقسام الشركة، باستثناء قسم العمليات التشغيلية، مشيرة إلى أن نسبة الموظفات الموطنات من إجمالي قوة العمل الإماراتية في الشركة تبلغ 49%.

وأوضحت الشركة في تقرير أصدرته أمس، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أن عدد الإماراتيات في أقسام الشؤون المالية والاتصال المؤسسي والشؤون الحكومية والدولية يفوق عدد الموظفات غير الإماراتيات في تلك الأقسام، كما تُشكل الموطنات في قسم الشؤون المالية الأغلبية، حيث يتجاوز عددهن إجمالي عدد الموظفين غير المواطنين والموظفين الإماراتيين معاً.

وأشار التقرير إلى أن المجموعة تضم ست شخصيات نسائية إماراتية قيادية هي: الرئيس التنفيذي لشؤون الموارد البشرية والتطوير التنظيمي وإدارة الأصول، الدكتورة نادية بستكي، ونائب الرئيس للعلامة التجارية والتسويق والرعاية في «الاتحاد»، أمينة طاهر، ونائب الرئيس للمبيعات في الإمارات بالمجموعة، فاطمة المهيري، ورئيس قسم الاستدامة والتميز في المجموعة، مريم القبيسي، ومدير المبيعات والعمليات المباشرة في المجموعة، هدى بوحميد، ومشرف المقصورة لدرجة الأعمال في المجموعة، عزة الفهيم.