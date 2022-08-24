«داماك» تعتزم استثمار 3.6 مليارات درهم في ألمانيا

كشفت مجموعة داماك، التي تتخذ من دبي مقراً لها، أمس، عن استكشافها فرصاً استثمارية في ألمانيا، بقيمة تصل إلى نحو مليار يورو (3.65 مليارات درهم). وأفادت المجموعة في بيان بأنها تتطلع إلى الاستثمار بشكل خاص، في مراكز البيانات، وبحث الفرص الاستثمارية الأخرى في قطاع التكنولوجيا، حيث تدرس المجموعة في الوقت الراهن السوق الألمانية، لتحديد نوعية المشروعات التي تود الاستثمار فيها، بما يعود بالنفع على كلا الطرفين.