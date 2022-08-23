شركات طيران ووكالات سفر تطرح عروض عطلات ابتداءً من 1300 درهم

كشفت شركات طيران وطنية ووكالات سفر عن عروض سياحية لقضاء عطلات في وجهات دولية، بأسعار تبدأ من 1343 درهماً، تشمل تذاكر الطيران والإقامة الفندقية، مشيرة إلى أن تلك العروض تسري على الفترة المتبقية من فصل الصيف الجاري وحتى منتصف سبتمبر المقبل. وقالت وكالات سفر لـ«الإمارات اليوم» إن العروض الترويجية الأخيرة التي طرحتها شركات طيران ووكالات سفر عاملة في السوق المحلية، تستهدف التشجيع على السفر.

وأوضحت أن متوسط أسعار تلك الباقات أقل بنسب تراوح بين 40 و50% مقارنة بمستويات الذروة في يوليو، لافتة إلى تخفيضات بنسب مماثلة في أسعار تذاكر الطيران إلى وجهات ومحطات عربية.

أسعار ووجهات

وتفصيلاً، أعلنت شركات طيران وطنية ووكالات سفر عن عروض سياحية للعطلات، تشمل تذاكر الطيران والإقامة الفندقية، وتسري على الفترة المتبقية من فصل الصيف الجاري وحتى منتصف سبتمبر المقبل.

وتبدأ أسعار باقات العطلات من نحو 1343 درهماً إلى العاصمة الأرمينية يريفان، للشخص الواحد للإقامة لمدة ثلاث ليال، ومن 1700 درهم إلى تبليسي، ومن 1600 درهم إلى مدينة باكو، فيما تبدأ أسعار العروض إلى صلالة العمانية من 1700 درهم للإقامة لمدة ثلاث ليال، ومن 2200 درهم إلى بلغراد.

كما تبدأ أسعار الباقات السياحية إلى زنجبار من 2700 درهم لمدة ثلاث ليال، وإلى المالديف من 5000 درهم للإقامة ثلاث ليال.

ويتركز الجزء الأكبر من العروض التي طرحتها شركات الطيران ووكالات السفر في وجهات جزر مثل سيشل وموريشيوس والمالديف وزنجبار، فضلاً عن باقات إلى وجهات قريبة نسبياً في شرق أوروبا.

باقات خاصة

كما طرحت شركات طيران ووكالات سفر باقات خاصة للعائلات والأفراد، تتزامن مع عطلات نهاية الأسبوع تحديداً، ولمدة ليلتين، مع خيارات مرنة لتأجيل الحجز.

وتتباين الأسعار التي تخضع للتوافر وفقاً لفئة الفندق والخدمات التي يطلبها المتعاملون، في وقت تتطلب فيه بعض الباقات إجراء الحجز قبل فترة محددة، والسفر ضمن إطار زمني وفقاً لقائمة الشروط والأحكام الصادرة عن الشركات.

تشجيع الطلب

وقال المدير العام لشركة «بالحصا للسياحة»، ناروز سركيس، إن العروض التي تطرحها شركات الطيران ووكالات السفر بعد فترات الذروة، تهدف إلى تشجيع الطلب على السفر، خصوصاً إلى المحطات السياحية القريبة نسبياً، مشيراً إلى أن بعض المتعاملين يفضلون قضاء إجازات قصيرة مع انتهاء موسم الذروة، حيث تكون الأسعار مرتفعة عادة. وأضاف أن بعض شركات الطيران لجأت بدورها إلى طرح عروض على أسعار تذاكر الطيران حصراً إلى الوجهات الشعبية، إذ تشغل سعة مقعدية عالية إليها في إطار رفع معدلات الإشغال على الرحلات الجوية، لافتاً إلى أن شركات الطيران ستطرح خلال الأسابيع القليلة المقبلة المزيد من العروض الترويجية إلى مختلف الأسواق.

متوسط الأسعار

وبيّن سركيس أن متوسط الأسعار للرحلات حالياً، أقل بنسب ملحوظة مقارنة بموسم الذروة، مشدداً على أهمية التحقق من الشروط والأحكام الخاصة بالعروض الترويجية.

وأوضح أنه في المتوسط، فإن أسعار الباقات السياحية هي أقل بنسب تراوح بين 40 و50% مقارنة بمستويات الذروة في يوليو، مشيراً إلى تخفيضات بنسب مماثلة في أسعار تذاكر الطيران إلى وجهات ومحطات عربية.

وذكر سركيس، أن وجهات شرق أوروبية استحوذت ولاتزال تستحوذ على جزء كبير من الحركة السياحية خلال العام الحالي، مبيناً أن متطلبات التأشيرة، بما في ذلك تأخر المواعيد، دفع بنسبة كبيرة من المتعاملين للسفر إلى محطات لا تتطلب تأشيرة مسبقة.

فرصة

من جهته، قال المدير العام لـ«وكالة الفيصل للسفريات والسياحة»، ياسين دياب، إن العروض الترويجية الأخيرة التي طرحتها شركات الطيران ووكالات السفر العاملة في السوق المحلية، تستهدف تشجيع المتعاملين على السفر بالدرجة الأولى، مشيراً إلى أن تلك العروض تشكل أيضاً فرصة للأشخاص الذين لم يتح لهم السفر وقضاء إجازة خلال الفترة الماضية، حيث كانت الأسعار في مستويات مرتفعة للغاية.

وأضاف دياب، أن الطلب الكبير، بالتزامن مع بدء موسم الإجازات والعطلات خلال الأسابيع القليلة الماضية، أسهم في رفع الأسعار بنسب كبيرة، ما دفع البعض إلى تأجيل السفر لفترة لاحقة، لافتاً إلى أن الأسعار في مستوياتها الحالية أقل بشكل ملحوظ، وهي فرصة للراغبين في الاستفادة من العروض ضمن الشروط المحددة.

متطلبات وشروط

وأفاد دياب بأن العروض تستهدف مختلف شرائح المتعاملين من الأفراد والعائلات، موضحاً أن الجزء الأكبر منها يتركز في الوجهات القريبة نسبياً، وذلك حتى منتصف سبتمبر المقبل. وأكد ضرورة الاطلاع على متطلبات السفر إلى مختلف الوجهات، بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بالتطعيم والفحوص، مع التحقق من شروط السفر في وجهتي المغادرة والوصول.

ونصح دياب المتعاملين أيضاً بالتحقق من شروط العروض الخاصة بباقات العطلات، بما في ذلك إمكانية التعديل، أو في حال اضطروا إلى إلغائها.