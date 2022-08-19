مستأجرون: ارتفاع إيجارات أبوظبي بنسبة تصل إلى 10% خلال الصيف

قال مستأجرون في أبوظبي إن الإيجارات السكنية ارتفعت بنسبة وصلت إلى 10% خلال الصيف الجاري، وسط غياب العروض، مشيرين إلى أن فترة الصيف عامة، تشهد استقراراً أو تراجعاً في الإيجارات مع عروض تحفيزية، مثل منح المستأجرين شهراً أو شهرين مجاناً أو زيادة عدد الدفعات.

وأرجع مسؤلو شركات عقارية، ارتفاع الإيجارات إلى تزايد النشاط التجاري والاستثماري في أبوظبي، بفضل التيسيرات التي أقرتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، ما أسهم في جذب مستأجرين جدد، فضلاً عن قوانين الإقامة والزيارة الجديدة، التي كان لها الأثر الكبير في استقطاب المواهب من كل أنحاء العالم وبالتالي زيادة الطلب على العقارات.

غياب العروض

وتفصيلاً، قال المستأجر أحمد أنور، إنه تفاجأ بطلب مالك البناية التي يسكنها داخل أبوظبي، زيادة سنوية في الإيجار تزيد على 10% خلال الشهر الماضي، وسط غياب للعروض الصيفية التي تجذب المستأجرين مثل الحصول على شهر مجاناً أو زيادة عدد الدفعات السنوية، مشيراً إلى أن المالك أصر على زيادة الإيجار وأمهله أسبوعين لإبلاغه إذا كان يوافق على الزيادة أو إخلاء الشقة.

وأضاف أنور أن فترة الصيف خلال العامين الماضيين لم تشهد زيادات في الإيجارات، بل على العكس وافق المالك من قبل على خفض الإيجار بنسبة 5% مدفوعاً بقلة الطلب بعد تداعيات جائحة «كورونا».

من جهته، قال المستأجر رامي سليمان، إن مالك البناية التي يسكن فيها أبلغه، أوائل الشهر الجاري، عزمه على رفع الإيجار بنسبة أكثر من 10% في الوقت الذي غابت فيه العروض التي اعتاد عليها خلال تجديد عقد الإيجار في هذا الوقت من العام، مثل منح المستأجر شهراً أو شهرين مجاناً أو زيادة عدد الدفعات.

ولفت سليمان إلى أن دخله لم يزد ومن الصعب عليه دفع الزيادة في الإيجار، وبالتالي قرر إخلاء الشقة، والبحث عن سكن بديل.

هدوء

واتفقت المستأجرة سها الطويل، في أن ملاكاً يطلبون زيادات في الإيجارات خلال الصيف الجاري، على الرغم من أن فترة الصيف بشكل عام تشهد هدوءاً واستقراراً في القيم الإيجارية، إن لم يكن تراجعاً.

وذكرت أن المالك طالبها بزيادة الإيجار، وأنها بدأت البحث عن شقة بديلة، مشيرة إلى أنها لاحظت ارتفاعاً في الإيجارات مقارنة بالفترة الماضية بنسب مختلفة.

جذب

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة «فيوتشر 23» العقارية، إكرامي حماد، إن فترة الصيف الجاري تشهد ارتفاعاً في الطلب على التأجير في أبوظبي للمرة الأولى منذ أعوام، على الرغم من سفر عائلات كثيرة إلى الخارج خلال الصيف منذ بدء الجائحة، موضحاً أن ارتفاع الطلب أدى إلى زيادات في الإيجارات بنسب وصلت إلى 10%.

وأضاف حماد، أن تزايد النشاط التجاري والاستثماري في أبوظبي بفضل التيسيرات التي أقرتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، أسهم في جذب مستأجرين جدد للإقامة في العاصمة، ما دعم الطلب على التأجير.

واعتبر حماد أن جزيرة الريم تعد على رأس الأماكن طلباً للتأجير في أبوظبي خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً في ظل توافر خدمات وتسهيلات عليها طلب كبير، مثل وجود مواقف للسيارات وصالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة في البنايات.

صعود

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتوم» لإدارة جمعيات الملاك، سعيد عبدالكريم الفهيم، إن «إيجارات أبوظبي في مرحلة صعود، رغم أننا في فترة الصيف، كما أن العائد الإيجاري جيد ويعد من الأفضل على مستوى الدولة حالياً».

وأشار الفهيم، إلى توقف بعض الملاك عن إعطاء تسهيلات، مثل منح شهر أو شهرين مجاناً أو زيادة عدد الدفعات وغيرها من التسهيلات التي قدمها الملاك خلال فترة الجائحة، وذلك بعد ارتفاع الطلب.

ولفت إلى أهمية الاستثمار في أبوظبي حالياً مع اختيار أفضل أماكن الاستثمار بعد دراسة مقارنة لتحديد أفضل أماكن الاستثمار العقاري خلال الفترة الراهنة.

إقبال

وفي السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «سكاي لاين للعقارات» في أبوظبي، نادر حسن، إن الإيجارات السكنية في أبوظبي شهدت زيادات وصلت إلى 10% خلال الصيف الجاري، لافتاً إلى أن هناك إقبالاً على السكن في العقارات الجديدة مع توفيرها خدمات مثل صالات الجيم وحمام السباحة، التي لا توفرها البنايات القديمة.

وذكر أن هناك خيارات كثيرة للسكن في أبوظبي مع وجود مناطق جديدة تجذب المستأجرين في شاطئ الراحة وجزيرة ياس، إضافة إلى جزيرة الريم، وذلك بعد بدء تسليم الشركات لمشروعات عقارية جديدة في تلك المناطق.

استقرار

على صعيد متصل، قال الخبير العقاري الرئيس التنفيذي لشركة «ميداليون أسوشيتس» مسعود العور، إن الاستقرار في الإمارات والدعم الحكومي الكبير الذي لا مثيل له لمختلف القطاعات، لاسيما القطاعات الاقتصادية والتمويلية خلال فترة تعد الأصعب في العالم وهي فترة جائحة كورونا، فضلاً عن قوانين الإقامة والزيارة الجديدة، كل ذلك كان له الأثر الكبير في استقطاب المواهب من كل أنحاء العالم وبالتالي زيادة الطلب على العقارات في أبوظبي من مختلف الفئات، خصوصاً الأجانب، مع زيادة الاستثمار العقاري الذي يعد العمود الفقري للاستثمارات الأخرى.

ارتداد صحيح

قال الخبير العقاري الرئيس التنفيذي لشركة «ميداليون أسوشيتس» مسعود العور، إن الزيادة في إيجارات أبوظبي بعد عامين من التراجع خلال الجائحة، يعد طبيعياً في ظل سوق ناشئة وحرة، مشيراً إلى أن الزيادة معقولة وأنها تأتي بناء على معطيات السوق، كما أنها تعد ارتداداً صحيحاً لجميع الأطراف بما فيها المالك والمستأجر.

وتوقع العور أن تستمر السوق في اتجاهها التصاعدي خلال الفترة المقبلة في ظل تحسن مختلف المؤشرات بعد انتهاء تأثيرات الجائحة على الاقتصاد.