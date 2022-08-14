24.2 مليار درهم أرباح 17 بنكاً وطنياً مدرجاً في النصف الأول

ارتفع صافي أرباح 17 بنكاً وطنياً مدرجاً في أسواق المال المحلية إلى 24 مليارا و179 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة.

واستناداً إلى إفصاحات البنوك المُدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية، زادت الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2022 بنسبة 40.5% أو ما يعادل 6.966 مليارات درهم مقابل أرباح صافية بلغت نحو 17 مليارا و213 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ووصلت أرباح 10 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في النصف الأول من العام الجاري إلى 13 مليارا و815 مليون درهم، بزيادة بمقدار 42.6% مقارنة بنحو 9 مليارات و686 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. فيما بلغت أرباح 7 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي نحو 10 مليارات و362 مليون درهم في النصف الأول من 2022، بارتفاع بنسبة 37.7 %، مقابل 7 مليارات و526 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2021.

واستحوذ بنك «أبوظبي الأول» على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية بعد أن سجل أرباحاً صافية بنحو 8 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بارتفاع نسبته 50% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2021. وزادت أرباح «بنك الإمارات دبي الوطني» بنسبة 11% إلى 5.3 مليارات درهم في النصف الأول من العام الجاري، محققاً بذلك أعلى أرباح نصف سنوية منذ عام 2019.

وأظهرت نتائج بنك «أبوظبي التجاري» أن صافي الأرباح ارتفع إلى 3.059 مليارات درهم في النصف الأول من العام الجاري، بنسبة نمو 21% مقارنة بالنصف الأول من العام 2021، بينما حقق بنك «دبي الإسلامي» نمواً قوياً في صافي الأرباح بنسبة 45% على أساس سنوي لتصل إلى 2.7 مليار درهم مقابل 1.86 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت أرباح «بنك المشرق» إلى 1.4 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، بينما بلغت الأرباح التشغيلية نحو 1.9 مليار درهم، بزيادة 17%. ونمت الأرباح الصافية لمصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 30% لتبلغ 1.4 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 1.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2021.

وسجل «بنك دبي التجاري» أرباحاً صافية بنحو 866 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري بزيادة 28.1% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، وارتفع صافي أرباح «مصرف الإمارات الإسلامي» بنسبة 23% لتصل إلى 701 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري.

وزادت الأرباح الصافية لبنك «رأس الخيمة الوطني» إلى 527 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري بنمو على أساس سنوي جاوز 72%، في حين نمت الأرباح الصافية لمصرف الشارقة الإسلامي إلى 361.9 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري بزيادة قدرها 25 % مقارنة بنحو 389.5 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع صافي أرباح بنك أم القيوين الوطني إلى 165.3 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، بارتفاع بنسبة 25.7% مقارنة بنحو 131.48 مليون درهم في الفترة المقارنة من العام الماضي.

فيما سجل «بنك الفجيرة الوطني» نمواً بنسبة 97.5% على أساس سنوي محققاً أرباحاً صافية بنحو 150.5 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري.

ووصلت أرباح «البنك العربي المتحد» إلى 83.27 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، بنمو على أساس سنوي جاوز 209%. بينما نمت أرباح «مصرف عجمان» بأكثر من 21 % لتصل إلى 74.9 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري.

وتجاوزت أرباح «البنك التجاري الدولي» 55 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري بعد تحقيقه أرباحاً صافية بنحو 34 مليون درهم في الربع الثاني من 2022، بزيادة على أساس ربعي بنسبة 67% مقارنة بالربع الأول من العام نفسه.

• سبعة بنوك مدرجة في سوق دبي المالي حققت أرباحاً بقيمة 10.36 مليارات درهم بارتفاع 37.7%.