«أدنوك» ترسي عقد استئجار منصّات ذاتية الحركة بـ 4.3 مليارات درهم

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أمس، عن ترسية عقد بقيمة 4.3 مليارات درهم (1.17 مليار دولار) لاستئجار 13 منصّة ذاتية الحركة لتعزيز الكفاءة التشغيلية لعملياتها البحرية، ودعم جهود تحقيق هدف زيادة سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى خمسة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030.

وأفاد بيان بأن شركة «أدنوك البحرية» أرست العقد على شركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، ما يؤكد القدرات عالمية المستوى لشركات مجموعة «أدنوك».

وستتم إعادة توجيه أكثر من 80% من القيمة الإجمالية للعقد إلى الاقتصاد المحلي، عبر برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة طوال مدة العقد الممتد لخمس سنوات، ما سيسهم في دفع عجلة التنمية والتنوّع الاقتصادي في الدولة.

وتعدّ المنصّات ذاتية الحركة أصولاً متعددة الاستخدامات تُمكن «أدنوك للإمداد والخدمات» من تنفيذ عمليات من دون حفار لتهيئة وتجهيز وصيانة الآبار بأقل التكاليف ومن موقع واحد، ما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية لعمليات الشركة البحرية.

وتم تجهيز المنصّات بمعدات حديثة لتمكينها من تقديم نطاق واسع من خدمات الدعم لحقول «أدنوك البحرية»، بما في ذلك تنفيذ العمليات وخدمات الصيانة ومتطلبات أماكن سكن موظفي الحقول.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك البحرية، أحمد صقر السويدي، إن «العقد الذي تمت ترسيته على شركة أدنوك للإمداد والخدمات، يسهم في دعم جهود تنفيذ خطط (أدنوك البحرية) الرامية إلى زيادة سعتها الإنتاجية من النفط، كما يدعم مباشرة هدف (أدنوك) الاستراتيجي، المتمثل في رفع سعتها الإنتاجية من النفط الخام لتصل إلى خمسة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030».

وأضاف أن «(أدنوك للإمداد والخدمات)، تمتلك سجلاً حافلاً وخبرة طويلة في قطاع النفط والغاز، ويتيح لنا هذا التعاون الاستفادة من خدمات المنصات ذاتية الحركة في تعزيز مرونة عملياتنا التشغيلية، فضلاً عن خفض التكاليف، ما يسهم في ترسيخ مكانة (أدنوك) الرائدة ضمن منتجي النفط الأقل كلفة وكثافة في مستويات انبعاثات الكربون».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، القبطان عبدالكريم المصعبي: «سعداء باستمرار علاقات التعاون التي تمتد لعقود عدة بين شركتي (أدنوك البحرية) و(أدنوك للإمداد والخدمات)». وأضاف: «تلتزم (أدنوك للإمداد والخدمات) بالسعي الدائم للاستفادة من جميع فرص النمو لتحقيق وزيادة القيمة لمجموعة (أدنوك)».

استخدام المنصّات

أفادت شركة «أدنوك البحرية» بأنه وفقاً للعقد الذي تمت ترسيته على شركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، سيتم استئجار المنصّات البحرية ذاتية الحركة مع المعدات المصاحبة لها والكوادر البشرية العاملة عليها.

وستستخدم المنصّات في عمليات تجهيز وتهيئة الآبار وتنفيذ عمليات ما قبل وما بعد الحفر، إضافة إلى عمليات الصيانة والسلامة في الأصول البحرية.