مؤشر مديري المشتريات بدبي يسجل خلال يوليو أعلى مستوى منذ يونيو 2019

سجل مؤشر مديري المشتريات في دبي التابع لشركة "إس آند بي غلويال"، في شهر يوليو 2022، ارتفاعا بنحو 0.3 نقطة إلى مستوى 56.4 نقطة، مقارنة بـ56.1 نقطة في شهر يونيو الماضي، وهو أفضل أداء منذ شهر يونيو 2019.

وأوضحت شركة "إس آند بي غلوبال" في بيان لها، إن المؤشر، الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، يشير إلى تحسن شامل وأكثر تسارعا في ظروف الأعمال في اقتصاد القطاع الخاص غير العامل بالطاقة.

وقالت إن النمو تحسن خمس مرات في الأشهر الستة الماضية، وظل مؤشر مدراء المشتريات أعلى من متوسطه على المدى الطويل البالغ 54.5 نقطة في فترة الدراسة الأخيرة.

وأشارت إلى أن القطاع الخاص غير المنتح للنفط في دبي واصل التوسع بحدة في شهر يوليو، مدعوما بزيادة الأعمال الجديدة، وشملت أهم نتائج المؤشر خلال شهر يوليو الماضي، ارتفاع الإنتاج في شركات القطاع الخاص غير العامل بالطاقة في دبي، للشهر العشرين على التوالي في شهر يوليو، وبأسرع معدل في ثلاث سنوات.

كما تسارعت معدلات النمو منذ شهر يونيو في كل من القطاعات الرئيسة الثلاثة الخاضعة للدراسة، وسجل أقوى توسع في قطاع الجملة والتجزئة والسفر والسياحة والإنشاءات، على التوالي.

وأفادت العديد من الشركات عن نشاط تسويقي ناجح بما في ذلك العروض الترويجية والخصومات لتحفيز المبيعات. وسجل قطاع السفر والسياحة أسرع زيادة في الطلب بين القطاعات الرئيسة الثلاثة.

وظلت الشركات متفائلة بشأن نمو النشاط التجاري خلال الـ 12 شهرا القادمة، في شهر يوليو، واستقرت أسعار السلع والخدمات في شهر يوليو، لتنتهي بذلك فترة دامت 12 شهرا من انخفاض أسعار المنتجات والخدمات.

واستمر سوق العمالة في التحسن في شهر يوليو، حيث ارتفع معدل التوظيف للشهر الثالث على التوالي واستمر الاتجاه العام للنمو المسجل منذ بداية عام 2021. وكان معدل خلق الوظائف هو أسرع معدل مكرر في عام 2022 حتى الآن. وسجلت القطاعات الرئيسة الثلاثة زيادة في التوظيف في شهر يوليو، وشهد قطاع السفر والسياحة أكبر زيادة.