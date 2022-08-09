ما الرسوم والوثائق المطلوبة للتسجيل العقاري في عجمان؟

حدد موقع «بيوت دوت كوم»، الوثائق الرسمية والمستندات المطلوبة وقيمة الرسوم للتسجيل العقاري في عجمان.

وذكر تقرير حديث للموقع، اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، أن معاملة التسجيل العقاري تعتبر بمثابة توثيق قانوني لعملية البيع بين طرفي العقد، البائع والمشتري أو من ينوب عنهم قانونياً.

رسوم التسجيل

ووفقا للتقرير، تختلف رسوم التسجيل العقاري في عجمان باختلاف نوع المعاملة، لاسيما نوع العقار، إذ تصل الرسوم للمواطنين ومواطني مجلس التعاون الخليجي: 2% بحد أدنى 2500 درهم، والأجانب: 3% بحد أدنى 3000 درهم، شاملة رسوم التمليك ويتحملها المشتري.

كما يتم دفع 5000 درهم عدم ممانعة من التصرف بأراضي الملكية المشتركة، إضافة إلى 3000 درهم تسجيل عقار برامج الإسكان الحكومية وشبه الحكومية.

الوثائق والمستندات

تختلف الوثائق والمستندات المطلوبة لاستكمال معاملة التسجيل العقاري عجمان، باختلاف مقدم الطلب ونوع العقار.

بالنسبة للأفراد تشترط المستندات والوثائق المطلوبة في حالات التسجيل العقاري أن يتوفر أصل سند ملكية العقار أو شهادة ملكية وحدة عقارية، وإثبات شخصية البائع والمشتري أو من ينوب عن البائع بصفة قانونية، وشهادة براءة ذمة من المطور العقاري.

وبالنسبة للأعمال تتضمن المستندات والوثائق المطلوبة في حال تسجيل عقار (أصل سند ملكية العقار أو شهادة ملكية وحدة عقارية، إثبات شخصية البائع والمشتري أو من ينوب عن البائع بصفة قانونية، براءة ذمة من الصرف الصحي، عقد تأسيس والرخصة التجارية للمؤسسات والشركات، شهادة براءة ذمة من المطور العقاري، عقد بيع مبدئي من المكتب العقاري).