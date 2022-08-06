مجموعة" يلا " تعلن عن تعيين مدير جديد لمجلس إدارة الشركة

أعلنت مجموعة "يلا المحدودة" اليوم عن تعيين السيد محمد الغانم في منصب مدير مستقل لمجلس إدارة الشركة بعد عملية تقييم صارمة.

كما تم اختيار الغانم كعضو في لجنة الترشيحات وحوكمة الشركات.

ويأتي تعيين الغانم في منصبه الجديد بعد قبول مجلس الإدارة استقالة السيد عثمان سلطان من عضوية مجلس الإدارة استجابة لطلبه ورغبته في التركيز على التزاماته المهنية الأخرى.



وقال عثمان سلطان : " لقد كان من دواعي سروري العمل ضمن فريق مجموعة يلا المحدودة وأنا على يقين تام بأن الشركة ستنطلق في مسيرتها الريادية نحو آفاق رحبة من التطور والنمو وتحقيق نجاحات أكبر تعزز من مكانتها وحضورها القوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفضل قدراتها التقنية المتطورة وامكاناتها الهائلة".



من جانبه، أشاد يانغ تاو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة يلا المحدودة، بمعرفة عثمان العلمية العميقة في قطاع الاتصالات وخبرته القيادية الواسعة والتي مثلت قيمة مضافة للشركة على مدار العامين الماضيين ساعدت على تجاوز التحديات وتحقيق زخم نمو هائل. وأضاف: "بالنيابة عن مجلس إدارة مجموعة يلا المحدودة، أود أن أعبر عن خالص شكري وتقديري لعثمان على خدمته وإسهاماته الكبيرة في الشركة ونتمنى له كل النجاح والتوفيق في المستقبل."



ويحظى محمد الغانم بخبرة واسعة في قطاع الاتصالات وهو المؤسس والمدير العام السابق لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الإمارات ("TDRA"). حيث قاد الهيئة خلال الفترة ما بين عام 2004 وعام 2018، لتصميم وتنفيذ إطار تنظيمي لقطاع الاتصالات. كما قام بالمساهمة في تحسين القدرة التنافسية العالمية لدولة الإمارات في قطاع الاتصالات من خلال تعزيز المهارات الفنية وتطوير رأس المال البشري الوطني.



وشغل الغانم مناصب إدارية عليا مرموقة في قطاع التكنولوجيا بما فيها نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الاتصالات وتقنية المعلومات من عام 2006 إلى عام 2009، ورئيس معهد الإمارات للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة من 2006 إلى 2009، وعضو مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام من عام 2008 إلى عام 2010. ويحمل الغانم شهادة البكالوريوس في الهندسة مع مرتبة الشرف من جامعة خليفة عام 1994. ويعمل حالياً كشريك رئيسي في شركة "ألفا ألاينس" للاستشارات، وعضو في مجلس إدارة شركة فلاش للترفيه، وعضو لجنة التدقيق في شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات.

وعبر السيد تاو عن سعادته بانضمام الغانم الى مجلس إدارة الشركة، مشيراً الى أنه سيمثل إضافة نوعية لمجموعة يلا المحدودة بفضل خبرته الواسعة في قطاع الاتصالات واسهاماته الكبيرة في المجالين الأكاديمي والمهني، مؤكداً ثقته التامة بأن انضمام السيد الغانم سيدعم مسيرة الشركة نحو الريادة العالمية بفضل إمكاناتها غير المحدودة.



من جانبه أشار الغانم الى أن مجموعة يلا المحدودة تمتلك من التكنولوجيا المتطورة والكوادر الفنية والتقنية ما يؤهلها لبناء أشهر منصة للتواصل الاجتماعي والترفيه الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأضاف: "انه ليشرفني أن أقبل هذا المنصب وأنضم الى عائلة مجموعة يلا المحدودة وأتطلع لأن أكون جزءاً فاعلاً في دعم رحلة الشركة نحو التميز والتطور والنمو".