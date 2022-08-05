سوق دبي يعلن انضمام "تيكوم" للمؤشر العام ومؤشر قطاع العقارات

أعلن سوق دبي المالي في إفصاح له اليوم الجمعة انضمام مجموعة "تيكوم" إلى المؤشر العام للسوق ومؤشر قطاع العقارات اعتباراً من يوم الإثنين الموافق الثامن من شهر أغسطس 2022.

وكانت مجموعة "تيكوم" قد أدرجت في سوق دبي المالي، في يوليو الماضي، ضمن قطاع المرافق العقارات.

ويعد هذا الإدراج الثاني من بين عشرة طروحات مزمعة لشركات حكومية وشبه حكومية، وتبلغ القيمة السوقية للمجموعة 12.1 مليار درهم حتى تاريخ يوم الجمعة الموافق الخامس من أغسطس 2022.

ومن الجدير بالذكر أن أرباح مجموعة تيكوم سجلت ارتفاع، بنسبة 43 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2022، بحسب بيان للسوق.

وأوضحت المجموعة، أن أرباحها بلغت إلى 427.5 مليون درهم، مقارنة بأرباح قدرها 298.5 مليون درهم تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام 2021.

ويشار إلى أن أرباح "تيكوم" ارتفعت 32 بالمائة خلال الأول من عام 2022 بالغا 190.3 مليون درهم قياساً بأرباح قدرها 144.3 مليون درهم تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام 2021.

واستقبلت سوق دبي المالي في الخامس من شهر يوليو الماضي إدراج وتداول أسهم مجموعة تيكوم ليصبح الإدراج الثاني خلال العام الحالي بعد شركة كهرباء وماء دبي "ديوا".

ويعد هذا الإدراج الثاني من بين عشرة طروحات مزمعة لشركات حكومية وشبه حكومية، وتبلغ القيمة السوقية للمجموعة 12.1 مليار درهم حتى تاريخ اليوم "5 أغسطس 2022".

وحددت مجموعة تيكوم سعر الاكتتاب لأسهمها عند الحد الأعلى البالغ 2.67 درهم للسهم, وبذلك يصل تقييمها إلى 13.4 مليار درهم.

وكانت مجموعة تيكوم قد طرحت حصة 12.5% من رأسمالها للاكتتاب العام. واستقطب الطرح طلباً قوياً ضمن اكتتاب المستثمرين من المؤسسات المؤهلة واكتتاب الأفراد، حيث بلغت قيمة طلبات الاكتتاب 35.4 مليار درهم.

وتمت تغطية الأسهم المطروحة من المؤسسات بأكثر من 21 مرة، بينما تمت تغطية اكتتاب الأفراد بواقع 40 مرة تقريباً.