"المشرق" يطلق منصة للخدمات ذات القيمة المضافة للأعمال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن بنك المشرق، عن إطلاق منصة خاصة بالخدمات غير المصرفية للأعمال تحت اسم "الخدمات ذات القيمة المضافة للأعمال"، والتي تعبر عن التزام البنك بتمكين الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ أعمالها بشكل أفضل.

وتوفر هذه المنصة الجديدة للشركات قدرة الوصول إلى مجموعة مختارة من شركات التكنولوجيا المالية المبتكرة والشركات الناشئة والشركات الكبرى التي تقدم مجموعة من العروض والمنتجات والخصومات الفريدة من نوعها لعملاء الخدمات المصرفية للأعمال وعملاء منصة NEOBiz، للخدمات المصرفية الرقمية للأعمال.

وبعد إطلاق العروض الجديدة بالتعاون مع عشر شركات غير مصرفية، يعتزم المشرق التعاون مع عشر شركات أخرى خلال الأسابيع المقبلة. وفي سبيل الترويج لهذه العروض، سيقوم المشرق بتطوير منصة سهلة الاستخدام ضمن صفحة خدماته المصرفية للأعمال عبر الإنترنت، تدمج مزودي الخدمات ومعاملاتهم ضمن منظومة واحدة لخدمات الأعمال.

وفي تعليقه على هذه العروض الجديدة، قال توماس باكسينديل، رئيس منظومة الخدمات المصرفية للشركات في المشرق: " نحن ندرك جيداً بأن ريادة الأعمال هي حجر الأساس في بناء اقتصاد مستدام هادف، ولهذا لطالما كان المشرق في طليعة جهود تعزيز ريادة الأعمال في المنطقة. ونحن سعداء للغاية بأن نكون أول بنك يتعاون مع لشركات ناشئة وشركات تكنولوجية مالية لتزويد عملاء خدماتنا المصرفية للأعمال بإمكانية الوصول إلى الخدمات المهمة التي توفرها هذه الشركات. وسوف نستمر بالتعاون مع شركات تكنولوجيا مالية رائدة لدعم رواد الأعمال الذين يمثلون العمود الفقري لاقتصادنا، لما يتمتعون به من قدرة على تطوير منتجات وخدمات مبتكرة. "

وفي سياق متصل، قال راجيف تشاليسجاونكار، رئيس الخدمات المصرفية للشركات ومنصة NEOBiz في المشرق: "نهدف من خلال هذه الشراكات إلى توفير متجر شامل يقدم كل ما تحتاجه الشركات لتعزيز أعمالها بخدمات ذات قيمة مضافة. ويتماشى هذا التوجه مع المهمة التي أخذناها على عاتقنا والمتمثلة في بناء مستقبل الخدمات المالية لتوفير أعلى مستويات الراحة والابتكار والموثوقية، فضلاً عن تقديم تجارب سلسة لعملائنا".

وتتيح هذه الشراكات لعملاء الخدمات المصرفية للأعمال في بنك المشرق الحصول على عروض وخدمات مميزة تلبي العديد من احتياجاتهم، بما في ذلك خدمات الموارد البشرية والتخطيط، من (EmiratesHR وبيزات)، والخدمات السحابية من WannaGo، وخدمات المساحات المكتبية والعمل المشترك من شركة Letswork، وخدمات الوصول إلى التمويل من شركة InstaVal، وخدمات تصميم الموقع الإلكتروني وبناء العلامة التجارية من شركة Creative971، وخدمات المحاسبة ومسك الدفاتر من شركة Yalla Collect، والخدمات القانونية من شركة Lexyom، وخدمات التجارة الإلكترونية من شركة Zoko، وخدمات التدريب من شركة Mindcloud.

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