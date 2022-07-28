2.7 مليار درهم صافي الأرباح النصفية لـ «دبي الإسلامي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن بنك دبي الإسلامي نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2022، والتي أظهرت تسجيل نمو قوي في صافي أرباح المجموعة بنسبة 45% على أساس سنوي، ليصل إلى 2.700 مليار درهم، مقابل 1.864 مليار درهم للفترة نفسها من عام 2021.

التمويلات والصكوك

ووفقاً للنتائج المالية، فقد سجل إجمالي التمويلات الجديدة واستثمارات الصكوك زيادة كبيرة بقيمة 33 مليار درهم، خلال تلك الفترة، فيما حقق البنك نمواً وصفه بالمذهل بقيمة 20 مليار درهم، باستبعاد المدفوعات والمستحقات الدورية.

بدوره، سجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 6%، ليصل إلى 241.3 مليار درهم مقارنة مع 228.5 مليار درهم في عام 2021، ما يشير إلى انتعاش قوي في عام 2022، رغم الدفعات الدورية ومستحقات الصكوك بقيمة 13 مليار درهم، فضلاً عن عمليات سداد مبكرة بسبعة مليارات درهم.

الإيرادات والدخل

وشهد صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 9% على أساس سنوي، و4% على أساس ربعي، ليصل إلى 5.039 مليارات درهم. كما وصل إجمالي الدخل إلى 6.265 مليارات درهم، مقارنة مع 5.842 مليارات درهم، متتابعاً بارتفاع نسبته 7% على أساس سنوي، و8% على أساس ربعي.

الأرباح والميزانية

كما شهد صافي الأرباح التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 9%، ليصل إلى 3.684 مليارات درهم، مقابل 3.382 مليارات درهم في النصف الأول من العام السابق. وحافظت الميزانية العمومية على قوتها عند 282.2 مليار درهم، بزيادة نسبتها 1% منذ بداية عام 2022 حتى تاريخه.

تعافٍ تدريجي

وقال مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، محمد إبراهيم الشيباني: «لقد كان النمو العالمي معتدلاً خلال النصف الأول من العام، وذلك بسبب الأحداث التي أدت إلى اضطرابات في التجارة وسلاسل التوريد. وعلى الرغم من هذه الأحداث، فقد حافظت دول مجلس التعاون الخليجي والإمارات على قوتها مستفيدة من الأسس الاقتصادية المتينة، والإصلاحات القوية التي تم تنفيذها في السابق».

وتابع: «لايزال التعافي الاقتصادي التدريجي في إمارة دبي يمضي بشكل جيد، فيما تعكس النتائج الممتازة التي حققها بنك دبي الإسلامي في النصف الأول من عام 2022 تحسن ظروف الاقتصاد الكلي».

وأكد الشيباني أن البنك يفخر من خلال تنفيذه استراتيجية استدامة شاملة ومتكاملة، بأنه يتماشى بشكل كامل مع رؤية صاحب السموّ رئيس الدولة، ويلتزم تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للبلاد، والنهوض في الوقت ذاته بأهداف الاستدامة التي وضعتها الدولة.

وقال: «على الرغم من الظروف العالمية غير المواتية، فإننا تمكنا من تحقيق نمو قوي في إجمالي دخل البنك بنسبة 7% على أساس سنوي، ليبلغ أكثر من 6.2 مليارات درهم. ويعكس هذا الأمر بشكل جلي الأسس القوية للبنك، وقوة ميزانيته العمومية التي تساعدنا على التغلب على حالة عدم التيقن الموجودة في السوق».

نتائج مميزة

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، الدكتور عدنان شلوان، إن البنك تمكن من جديد من تحقيق نتائج مميزة، إذ بلغ صافي الأرباح 2.7 مليار درهم، بارتفاع نسبته 45% على أساس سنوي، وذلك على خلفية الانتعاش الاقتصادي القوي.

وأضاف: «يأتي هذا النمو القوي على خلفية نمو أعمال البنك الأساسية، إذ ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 9% على أساس سنوي، و4% على أساس ربعي، لتصل إلى خمسة مليارات درهم، مع تراجع خسائر انخفاض القيمة بنسبة 37% على أساس سنوي».

202 مليار درهم ودائع المتعاملين

كشفت نتائج بنك دبي الإسلامي المالية أن ودائع المتعاملين بلغت حالياً 202.2 مليار درهم، لافتة إلى أن الحسابات الجارية وحسابات التوفير تشكل ما نسبته 44% من قاعدة ودائع المتعاملين.

من جهتها، تراجعت خسائر انخفاض القيمة بشكل ملحوظ إلى 948 مليون درهم، بنسبة 37% على أساس سنوي، مقابل 1.498 مليار درهم في العام السابق، ما يعكس استمرار تحسن جودة الموجودات.

وأكد «دبي الإسلامي» محافظة السيولة على مستويات جيدة، مع وصول نسبة التمويل إلى الودائع إلى 96%، ونسبة تغطية السيولة إلى 117%.

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