تخفيضات إضافية تنطلق في 3 مراكز تسوق.. اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «شركة إعمار لإدارة مراكز التسوّق» عن انطلاق فعالية التخفيضات الإضافية ضمن «مفاجآت صيف دبي».

وأفادت الشركة في بيان بأن الحدث السنوي الذي يستمر يوماً واحداً يوفر فرصة للاستفادة من العروض والخصومات تصل نسبتها إلى 90% على سلسلة ضخمة من متاجر البيع وأشهر العلامات التجارية، وذلك اليوم الاثنين 25 يوليو 2022.

وبحسب البيان، تتضمن التخفيضات مجموعة متنوّعة من الصفقات والعروض الترويجية الحصرية والمميزة ليوم واحد فقط، في كلّ من «دبي مول»، و«دبي هيلز مول»، و«دبي مارينا مول»، وذلك في إطار الفعاليات والأنشطة التي تقام خلال «مفاجآت صيف دبي».

وسيحظى المتسوقون في «حديقة الصيف» بمركز تسوق «دبي مول» حصراً، على فرصة للفوز بأكبر صفقة للعام الجاري، وذلك من خلال تسجيل إيصالات الشراء بقيمة 500 درهم أو أكثر، ليحصلوا على فرصة للفوز بجائزة أسبوعية قدرها 25 ألف درهم، والجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها مليون درهم. كما يمكن لأعضاء برنامج «U» من إعمار مضاعفة نقاط البرنامج الخاصة بهم خمس مرات على المشتريات التي تزيد على 100 درهم في مركزي تسوق: «دبي هيلز مول» و«دبي مارينا مول».

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