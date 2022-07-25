أحدث تصاميم الديكور الداخلي للمنازل في 2022

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

رصد تقرير لموقع «بيوت دوت كوم»، أحدث صيحات الديكور الداخلي للمنازل لعام 2022.

وذكر التقرير، الذي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن التصميمات الجديدة تتضمن جدراناً غير ملساء، والتي تعتبر أحدث تصاميم المنازل من الداخل لعام 2022.

وأشار إلى طرق عدة لتزيين الجدران، منها: القصارة الأسمنتية الديكورية، والرسم على الجدران، وإضافة الخشب الذي يضفي لمسة راقية على المكان.

ورصد التقرير خيارات أخرى، تتضمن إضافة أنواع الرخام، والحجر، أو استخدام ورق الجدران. كما لفت التقرير إلى تفضيل الكثيرين تعليق واحدة من أجمل اللوحات العالمية في المنزل، منبهاً إلى أن أحدث الأفكار تتمثل في استخدام لوحات بسيطة تكاد تخلو من الألوان.

ولفت التقرير إلى النباتات الطبيعية التي تضفي لمسة حيوية، فضلاً عن كونها مصدراً للطاقة الإيجابية.

بدورها، تتنوع إكسسوارات المنزل التي تضفي لمسة جمالية، مشيراً إلى أن أعواد القمح اقتحمت أحدث صيحات الإكسسوارات في الديكور الداخلي.

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