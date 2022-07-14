«أو إيه جي»: «دبي الدولي» أكبر محور للنقل الجوي في العالم

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي خلال يوليو الجاري، جاوز أربعة ملايين مقعد وهو الرقم الأعلى منذ بدء جائحة «كوفيد-19»، ليحل بذلك في المركز الأول، بوصفه أكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية، بفارق كبير عن مطار «لندن هيثرو» الذي حل في المربتة الثانية.

ترتيب المطارات

وبحسب بيانات تلقت «الإمارات اليوم» نسخة منها، فقد حل مطار دبي الدولي في مركز الصدارة كأكبر مطار في العالم للرحلات الدولية، بفارق وصل إلى نحو نصف مليون مقعد، مقارنة بـ«مطار لندن هيثرو الدولي» الذي سجل نحو 3.5 ملايين مقعد، يليه «مطار أمستردام الهولندي» الذي حل في المركز الثالث بنحو 3.15 ملايين مقعد، فيما حل مطار باريس الدولي في المركز الرابع بنحو 3.1 ملايين مقعد، ومطار فرانكفورت الألماني في المركز الخامس بنحو ثلاثة ملايين مقعد.

دولي ومحلي

وذكرت «أو إيه جي» في نشرتها الشهرية، أن مطار دبي الدولي زاد طاقته الاستيعابية بنسبة 28% خلال يوليو الجاري مقارنة بالشهر الماضي.

ووفقاً للبيانات التي نشرتها المؤسسة، فقد واصل مطار دبي الدولي أداءه القوي، ليحل في المركز الثاني عالمياً في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات (الدولية والمحلية) معاً، بعد «مطار هارتسفيلد أتلانتا الدولي» في الولايات المتحدة الذي سجل نحو 4.7 ملايين مقعد مجدول في يوليو.

مسارات مزدحمة

وبحسب التقرير، فقد استحوذت دبي على ثلاثة من أكثر 10 مسارات دولية ازدحاماً خلال يوليو 2022، مشيرة إلى أن اثنين من هذه المسارات تركزا بين دبي ومحطات في دول مجلس التعاون الخليجي، فيما كان المسار الثالث في آسيا.

وأوضحت أن «مسار دبي ـ الرياض» جاء في المركز الثاني عالمياً من حيث المسارات الدولية الأكثر ازدحاماً في يوليو بنحو 312 ألف مقعد، وبنسبة نمو بلغت 32% مقارنة بيونيو الذي سبقه، فيما جاء «مسار دبي ـ جدة» في المركز السادس عالمياً بنحو 283 ألف مقعد، أما «مسار دبي ـ مومباي» فحلّ في المركز السابع عالمياً بنحو 236 ألف مقعد.

أعداد المسافرين

إلى ذلك، أظهرت بيانات لهيئة دبي للطيران المدني أن إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2022، جاوز 22 مليوناً و858 ألف مسافر، مقابل نحو تسعة ملايين و90 ألف مسافر خلال الفترة ذاتها من عام 2021، بنسبة نمو جاوزت 151%.

يُشار إلى أن مطار دبي الدولي حافظ على المركز الأول في صدارة المطارات الدولية الأكثر ازدحاماً حول العالم للسنة الثامنة على التوالي، إذ استقبل 29.1 مليون مسافر خلال عام 2021، كما تصدر قائمة المطارات الأكبر من حيث السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية.

توقعات أعداد المسافرين

سجل مطار دبي الدولي معدلات نمو قوية في حركة الركاب خلال الأشهر الأخيرة، ما دفع مؤسسة مطارات دبي إلى رفع توقعاتها لأعداد المسافرين خلال العام الجاري إلى 58.3 مليون مسافر.

ويوفر المطار رحلات إلى 193 وجهة عالمية على مستوى 92 دولة من خلال أكثر من 73 شركة طيران دولية.

مطار دبي الدولي تفوق على «مطار لندن هيثرو الدولي» بفارق وصل إلى نحو نصف مليون مقعد.

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