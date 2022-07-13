«ديوا» تستكمل التكامل الرقمي لـ70 مشروعاً مع جهات حكومية وخاصة

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، عن استكمالها التكامل الرقمي لأكثر من 70 مشروعاً مع جهات حكومية وخاصة، من أبرزها هيئة دبي الرقمية، بلدية دبي، هيئة الطرق والمواصلات في دبي، دائرة الأراضي والأملاك، هيئة الصحة بدبي، دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، فضلاً عن 21 بنكاً، وشركات: «اتصالات»، «دو»، «إينوك»، «إيبكو»، ومحفظة «نقودي»، و«ويسترن يونيون»، و«EMPAY».



تسهيل الخدمات

وأوضحت أنه من خلال هذه الخطوة، فقد تم تسهيل توفير مجموعة كبيرة من الخدمات منها سداد الفواتير، تحديث المعلومات، خدمة تشغيل الكهرباء والمياه، تعديل رسوم السكن، استرداد المبالغ المستحقة، وتحديث الرخصة التجارية، وغيرها.



تكامل رقمي

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إنه ومن خلال التكامل الرقمي والقنوات الرقمية التي توفرها الهيئة، فقد تم إجراء ما يزيد عن 75 مليون معاملة ذكية، ما أسهم في خفض 256 ألفاً و496 طناً من الانبعاثات الكربونية، أي ما يعادل زراعة 291 ألفاً و379 شجرة في مساحة تساوي نحو 549.51 ملعب كرة قدم، حتى منتصف يونيو 2022.

وأضاف: «بلغت نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة 98.99% حتى نهاية الربع الثاني من عام 2022، في وقت توفر فيه الهيئة جميع خدماتها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، ما يضمن راحة بال المتعاملين، ويتيح لهم إجراء معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان بكل سهولة وأمان، إضافة إلى حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية».



مكانة عالمية

وتابع الطاير: «تلتزم الهيئة بالمحافظة على مكانتها العالمية بوصفها واحدة من أكثر المؤسسات الخدماتية تميزاً وريادة على مستوى العالم. ونحرص على إثراء تجربة المتعاملين من خلال خدمات رقمية توفر وقتهم وجهدهم بالاعتماد على أحدث التقنيات الإحلالية وأدوات الذكاء الاصطناعي انسجاماً مع مبادرة (دبي 10X) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسياسة (خدمات 360) لحكومة دبي، لتقديم خدمات سلسة واستباقية ومتكاملة، تواكب توقعات المتعاملين».

وأضاف: «في إطار رؤيتها في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، نعمل من خلال (ديوا الرقمية)، الذراع الرقمية للهيئة، على إعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدماتية وتشكيل مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي، لتكون أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم، بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها، مع التوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية».

(100% لاورقية)

يذكر أن «ديوا» تسلمت في مارس 2021 ختم (100% لاورقية) من هيئة دبي الرقمية، تقديراً لنجاح الهيئة في الانتهاء من التحول الرقمي لجميع عملياتها وخدماتها بنسبة 100%. وتوجت مساعي الهيئة في مجال إسعاد المعنيين بتحقيقها للعام الثالث على التوالي المركز الأول على مستوى العالم في المعيار العالمي لتجربة المتعاملين، وذلك ضمن تطبيقها لمتطلبات شهادة المواصفة العالمية في تجربة المتعاملين، بتحديثها الجديد «ICXS2019»، إذ أحرزت الهيئة نتيجة 100% ضمن منظومة التقييم الخاصة بالشهادة، وتعد هذه النتيجة الأعلى عالمياً في تاريخ المواصفة بنسختها المحدثة.

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