"إمبريال" تستحوذ على حصة مُسيطرة في "أفريكا إف إم سي جي" في نيجيريا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

في خطوة تعزز الإسهام الإيجابي لدبي في دعم التنمية الاقتصادية في قارة أفريقيا، أعلنت إمبريال، الشركة المملوكة من قبل مجموعة "دي بي ورلد"، المزوّد الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم، عن اكتمال استحواذها الاستراتيجي على شركة "أفريكا إف إم سي جي ديستربيوشن المحدودة" (Africa FMCG Distribution Ltd) وهي جزء من مجموعة شركات تشانراي.

كما تأتي الخطوة لتؤكد دور دبي في تسهيل تدفقات حركة التجارة العالمية، عبر موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) وتحديداً في قارة أفريقيا التي تعد منطقة رئيسية للنمو، توفر العديد من الفرص الهامة لمزيد من التطوير في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، إضافة إلى الممرات التجارية والتجارة الإلكترونية وغيرها، ضمن أكثر من 50 دولة تضمها القارة التي يقدر تعداد سكانها بحوالي 1.4 مليار نسمة.

وتقوم "أفريكا اف ام سي جي ديستربيوشن المحدودة"، وهي شركة متعددة الأعمال، بتوزيع المنتجات ومستلزمات الحياة اليومية للمستهلكين في القارة الأفريقية. وتقدم الشركة حلولاً مميزة هي الأفضل في فئتها وعلى المستوى المحلي في نيجيريا عبر قنوات متعددة، كما تمتد خدماتها لتشمل التصنيع المشترك وأعمال التعبئة المشتركة وتوفير الموارد والخدمات ذات القيمة المضافة في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الحركة.

تمثل "أفريكا اف ام سي جي ديستربيوشن المحدودة" عدداً من شركات السلع الاستهلاكية متعددة الجنسيات الرائدة في العالم وعلاماتها التجارية، كما أن لديها مجموعة كبيرة من المنتجات ويديرها فريق من ذوي الخبرة والكفاءة والمهنية العالية والذي يستفيد من أكثر التقنيات تقدماً ومن بنية تحتية متطورة وقوية.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "دي بي ورلد": "تتماشى هذه الصفقة مع طموحاتنا في أن نصبح الشريك الرائد للوصول إلى الأسواق والخدمات اللوجستية في أفريقيا عبر ربط التدفقات التجارية من وإلى القارة الأفريقية. تتمتع شركة "أفريكا اف ام سي جي ديستربيوشن المحدودة" بالقدرة على توفير حلول فريدة وفعالة للوصول إلى الأسواق النيجيرية، وهي تمثل قيمة استراتيجية لمجموعة "دي بي ورلد" من منظور سلاسل التوريد والتكنولوجيا المالية، بما ينسجم مع هدفنا الاستراتيجي المتمثل في الاستفادة من الأصول والخدمات اللوجستية لتأسيس سلسلة توريد عالمية متكاملة، من موقع المصنع إلى باب العميل".

واستناداً إلى الإرث التجاري الكبير لمجموعة شركات تشانراي الممتد لأكثر من 130 عاماً، طورت شركة "أفريكا اف ام سي جي ديستربيوشن المحدودة" علاقات طويلة الأمد مع الشركات متعددة الجنسيات المتخصصة في السلع الاستهلاكية، وأثبتت دورها كلاعب رائد في الأسواق الاستهلاكية النيجيرية، وأظهرت مكانتها المميزة من منظور المواطنة الصالحة للشركات عبر مبادراتها الواسعة في التأثير المجتمعي.

وقال محمد أكوجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في دي بي ورلد لوجيستكس، والرئيس التنفيذي للمجموعة في إمبريال: "نيجيريا من أكبر الاقتصادات في القارة الأفريقية، وتتمتع بأساسيات جذابة من المنظور الديموغرافي ومن ناحية الاقتصاد الكلي، إضافة إلى سوق استهلاكي ضخم، وتقدم "أفريكا اف ام سي جي ديستربيوشن المحدودة" فرصة مثالية بالحجم الضروري بالنسبة لنا للاستفادة من بيع الحلول الأفريقية الحقيقية للمالكين والمتعاملين".

من جانبه، قال سوبود شانراي، رئيس مجلس إدارة "أفريكا اف ام سي جي ديستربيوشن المحدودة": "تعزز هذه الصفقة الاستراتيجية حضورنا في السوق وتتيح لنا تقديم المزيد من المزايا لأصحاب المصلحة وتلبية الاحتياجات الديناميكية للمستهلك الأفريقي".

وتعمل "دي بي ورلد" على تنمية أعمالها في أفريقيا التي تعد منطقة رئيسة للنمو، إذ تتمتع أفريقيا بموقع محوري يعزز حركة التجارة وسلاسل التوريد العالمية، في حين يُعد تطوير الممرات التجارية والبنية التحتية للموانئ أمراً بالغ الأهمية لربط القارة الأفريقية بالعالم من خلال زيادة مساهمتها في التنمية الشاملة والنمو الاقتصادي العالمي، فيما تمثل نيجيريا سوقاً استراتيجية واعدة كونها الأكبر في قارة أفريقيا بإجمالي ناتج محلي قدر في العام 2020 بنحو 430 مليار دولار . يُشار إلى أن "دي بي ورلد" تدير تسعة موانئ ومحطات حاويات في 8 دول أفريقية.

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