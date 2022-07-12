شراكة استراتيجية لتبادل الرموز بين «طيران الإمارات» و«طيران كندا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت "طيران الإمارات" و"طيران كندا" أمس، عن اعتزامهما ابرام اتفاقية شراكة استراتيجية ستتيح المزيد من الخيارات للمسافرين عبر شبكة الوجهات التابعة لكل من الناقلتين، كما تساهم في الوقت نفسه بالارتقاء بتجربة سفرهم.

وستقوم "طيران الإمارات" و"طيران كندا" بموجب هذه الاتفاقية بإطلاق شراكة لتبادل الرموز فيما بينهما في وقتٍ لاحق من العام الحالي. وستتيح هذه الشراكة لمسافري "طيران كندا" التمتع بخيارات متميزة للسفر إلى دولة الإمارات والعديد من الوجهات الأخرى عبر دبي، كما سيحظى مسافرو "طيران الإمارات" بتجربة سفر متميزة عند السفر إلى تورنتو والعديد من الوجهات الرئيسية ضمن شبكة الوجهات التابعة لـ"طيران كندا".

كما ستتيح هذه الشراكة للمسافرين إمكانية حجز رحلات مُتصلة إلى مختلف الوجهات ضمن شبكتي الناقلتين بسهولة، وذلك باستخدام تذكرة سفر واحدة، ومن خلال مواصلة الرحلات بشكل سلس عبر مركز العمليات العالمية التابع لكل من الناقلتين، إلى جانب الاستفادة من نقل الأمتعة إلى الوجهات النهائية للمسافرين بكفاءة وسلاسة عاليتين.

وقال رئيس "طيران الإمارات"، السير تيم كلارك: "إنها شراكة هامة ستُمكٍن مسافرينا من الوصول إلى المزيد من الوجهات في كندا والأميركتين، عبر محطتنا في تورنتو ومحطاتنا الأخرى في الولايات المتحدة الأميركية. كما تفتح هذه الشراكة أيضاً مجموعة واسعة من الخطوط الجديدة للمسافرين عبر الشبكتين واسعتي النطاق للناقلتين في الأمريكتين، الشرق الأوسط، أفريقيا وآسيا".

وأضاف كلارك: "يسرنا ابرام الشراكة مع (طيران كندا)، والتي تُعد واحدة من أعرق الناقلات الجوية في أميركا الشمالية، والناقلة الرسمية لكندا. ونتطلع إلى العمل بشكل مشترك على التقدم في المجالات المتنوعة، لتزويد مسافرينا بخيارات وتجارب سفر أفضل".

وقال رئيس "طيران كندا" ورئيسها التنفيذي، ميشيل روسو: «بينما نواصل تنفيذ استراتيجيتنا الرامية إلى توسيع نطاق انتشارنا العالمي، والاستفادة من الفرص المُتنامية المُتاحة في أسواق السفر، وخاصة رحلات السفر لزيارة الأصدقاء والأقارب التي تخدم المجتمعات الكبيرة متعددة الثقافات في كندا، يسرنا إطلاق شراكة استراتيجية مع (طيران الإمارات)، الناقلة الإماراتية التي تحظى بسمعة عالمية رفيعة ويقع مقرها في دبي، المدينة النابضة بالحيوية، حيث ستتيح هذه الاتفاقية الاستراتيجية تكامل شبكتي الناقلتين، على النحو الذي يمنح مسافري (طيران كندا) خيارات إضافية مريحة عند السفر بين كندا ودولة الإمارات، وكذلك عند سفرهم إلى وجهات أخرى عبر دبي».

وأضاف روسو: «نتطلع إلى تقديم رموز (طيران كندا) على رحلات رئيسة لـ(طيران الإمارات)، بالإضافة إلى تقديم رموز رحلات (طيران الإمارات) على رحلات مُنتقاة لـ(طيران كندا)، كما نتطلع إلى الترحيب بمسافري (طيران الإمارات) على متن رحلاتنا في وقت لاحق من العام الجاري».

وستعمل الناقلتان على تعزيز تجربة المسافرين من خلال مزايا مُتبادلة لكثيري الأسفار على متن رحلاتهما، إلى جانب إمكانية الاستخدام المتبادل لصالات المسافرين التابعة للناقلتين في المطارات والمُتاحة لمسافريهما المؤهلين. وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل بشأن الشراكة بين الناقلتين والخطوط المحدًدة التي ستستفيد من شراكة تبادل الرموز فيما بينهما، وذلك عند توقيع اتفاقية الشراكة.

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