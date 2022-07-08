اتفاقية تتيح تحويل نقاط «سلام» إلى أميال «ضيف الاتحاد»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلق برنامج «ضيف الاتحاد»، وهو برنامج ولاء تابع لشركة الاتحاد للطيران، بالتعاون مع بنك المشرق، برنامجاً لتحويل النقاط.

وأفاد بيان بأنه أصبح بإمكان أعضاء البرنامج تحويل نقاط «سلام» من «المشرق» إلى أميال «ضيف الاتحاد» بنسبة تحويل 22 نقطة «سلام»، مقابل كل ميل من أميال «ضيف الاتحاد».

وأوضح البيان أنه للقيام بذلك، فإنه يمكن لأعضاء «ضيف الاتحاد» زيارة أحد تطبيقات «المشرق» المرخصة للهاتف المحمول، وتحويل نقاط «سلام» إلى أميال، كما يمكن للأعضاء الذين يقومون بعملية التحويل تلك قبل حلول 20 يوليو 2022، الاستمتاع بكسب أميال إضافية بنحو 20%.

وقالت نائب الرئيس لشؤون الولاء والشراكات في «الاتحاد للطيران»، كيم هارداكر، إن التعاون بين الجانبين صمم ليستقطب مزيداً من الضيوف الجدد لبرنامج «ضيف الاتحاد»، كما يتيح للأعضاء الحاليين الاستفادة من المزايا الإضافية التي تتيحها الشراكة.

وتابعت: «سيستفيد أعضاء البرنامج من تسريع عملية وصولهم للمكافآت، والتي تراوح بين تذاكر سفر على متن (الاتحاد للطيران)، و20 شركة طيران أخرى شريكة، أو ترقية درجة سفرهم وغيرها الكثير».

من جانبه، قال رئيس المدفوعات في بنك المشرق، كارتيك تانيجا: «مع مواصلة قطاع السفر تعافيه، يسرّنا أن نقدّم خدمة الاستبدال الفوري لنقاط (سلام) مقابل أميال برنامج الولاء (ضيف الاتحاد)، حيث يمكن إتمام عملية التحويل بسرعة وسلاسة عبر تطبيق الهاتف المحمول التابع لبنك المشرق».

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